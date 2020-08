Gobierno, Junta, partidos, consistorios y otras instituciones expresan su repulsa por el crimen machista de Corral-Rubio

El Gobierno de Castilla-La Mancha se personará como acusación particular en la causa por este asesinato machista, según ha anunciado Blanca Fernández, que ha asistido junto al consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina.

"El Gobierno de Castilla-La Mancha, como siempre hace, se personará en la causa como acusación particular para asegurarnos de que Teresa tiene todas las garantías para que se haga justicia al menos de manera póstuma, ya que en los casos en los que no hay denuncias previas como este es muy difícil que una administración pueda prevenir. Lo que nos queda por Teresa es presentarnos como acusación particular y es lo que haremos", ha afirmado la consejera.

Blanca Fernández ha lanzado un mensaje de "consuelo y solidaridad" a la familia y ha expresado su tristeza por el asesinato de una mujer de 83 años que, en vez de tener todos los cuidados que se merece una persona en un momento vulnerable de la vida como es la vejez, "ha tenido que acabar su vida en un cruel asesinato a manos de su marido. Es una terrible historia como tantas terribles historias cuando hablamos de mujeres asesinadas a manos de sus parejas y exparejas".

En lo que va de año, en Castilla-La Mancha se han producido cuatro asesinatos machistas lo que sido calificado por la consejera como una "pandemia" que provoca que miles de mujeres y de menores en nuestro país sufran diariamente los malos tratos y las mil caras de la violencia de género, ha informado la Junta en nota de prensa.

Blanca Fernández ha explicado que los asesinatos son la punta del iceberg de la violencia de género y por ello ha pedido al conjunto de la ciudadanía su implicación para luchar contra este problema estructural que tiene múltiples manifestaciones. En este punto ha recordado que hoy precisamente el Gobierno regional inicia la campaña 'Implícate contra la violencia de género'.

"Luchar contra la violencia de género y en pro de la igualdad nos pertenece al conjunto de la ciudadanía, a todas las mujeres y todos los hombres. Por tanto, interpelo al conjunto de la sociedad para que no mire hacia otro lado, se implique y sepa reconocer los signos de la violencia porque a veces, la ayuda adecuada en el momento adecuado puede hacer que una mujer salga del círculo de la violencia", ha concluido.

Junto a la consejera de Igualdad y portavoz, y del consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, han asistido al minuto de silencio, el director general de Protección Ciudadana, Emilio Puig; la directora gerente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, Regina Leal: la delegada de Igualdad en la provincia de Toledo, Nuria Cogolludo; el subdelegado del Gobierno en Toledo, Carlos Ángel Devia y el vicealcalde de Toledo, José Pablo Sabrido.

De su lado, el presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha condenado "rotunda y enérgicamente" este episodio de violencia de género y ha abogado por avanzar en la formación y educación de los más jóvenes y en el endurecimiento de penas para los responsables de estos asesinatos.

DELEGADO DEL GOBIERNO

De su parte, el delegado del Gobierno de España en Castilla-La Mancha, Francisco Tierraseca, ha condenado rotundamente "el crimen machista que se produjo ayer en Corral-Rubio".

El representante del Gobierno de España en la región ha realizado estas declaraciones a las puertas de la Delegación de la Junta en Albacete, donde se ha convocado una concentración.

Tierraseca ha manifestado que "frente a la violencia machista, frente a los asesinatos machistas, la única palabra es 'unidad', unidad, frente común y atacar desde la raíz todas las actitudes machistas", ha informado la Delegación del Gobierno en nota de prensa.

De su lado, el presidente de la Diputación de Albacete, Santiago Cabañero, ha lamentado la muerte de esta mujer, reiterando que "el terrorismo machista no tiene cabida en una sociedad demócrata que demanda pasos firmes hacia la igualdad real y que debemos liderar las Administraciones".

Sumándose al minuto de silencio que, oficialmente, ha sido organizado a las puertas de la Delegación Provincial de la Junta en Albacete, Cabañero ha trasladado también un mensaje de cariño y consuelo a familiares y seres queridos de la víctima, así como al conjunto del pueblo de Corral Rubio

CIUDAD REAL

De su parte, la alcaldesa accidental de Ciudad Real, Eva María Masías, ha reconocido que este tipo de violencia "no merece más que la repulsa y la condena más enérgica".

"Un asesinato que nos concentra para denunciar la humillación, el dolor y la muerte de una de nosotras. Esto sólo lo podemos afrontar desde la cohesión, desde el compromiso de todos los vecinos y vecinas que no deben ser testigos mudos ante cualquier índice de de esta violencia, que no sólo son malos tratos físicos, sino cualquier acción que denunciemos por esa humillación hacia la mujer", ha afirmado en el minuto de silencio de la capital.

De su parte, la delegada de la Junta en Ciudad Real, Carmen Teresa Olmedo, ha mostrado su pesar por este nuevo crimen que "golpea a Castilla-La Mancha y cercena la vida a una mujer por el hecho de ser mujer. Desde el Gobierno regional queremos hacer llamamiento a la ciudadanía para que todos nos impliquemos en la lucha contra la violencia de género. A cualquier edad, en cualquier sitio, cualquier mujer está en peligro y puede ser víctima de la violencia de género".