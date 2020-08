La polémica respuesta del Consulado de España en la Habana a una consulta sobre un trámite

"No se puede tener todo en esta vida", así de tajante ha sido la respuesta por parte del Consulado de España en La Habana a un ciudadano que le hacía una consulta este martes vía Twitter.

El usuario en cuestión lanzó la siguiente pregunta al Consulado: "Buenas tardes. Cuando se reactive el servicio, ¿Sería posible solicitar una cita para visado de turismo y otra por reagrupación familiar a nombre de la misma persona? ¿O se anularían ambas al hacerlo de este modo? Gracias. Un saludo."

A pesar de su corrección trasladando la duda, el interesado recibió la controvertida contestación por parte del Consulado de España en La Habana: "No se puede tener todo en esta vida", un mensaje que la administración ya ha eliminado de la red social.

conversación consulado habana

El usuario no perdió la compostura por el llamativo comentario y repreguntó: "No habéis respondido a ninguna de mis 2 preguntas. Lo que para ustedes puede ser obvio, puede no serlo tanto para quienes tienen una situación personal diversa. Les agradecería me respondieran desde el punto de vista administrativo, no irónico. Un saludo.".

Esta no ha sido la única contestación polémica del que sería el Community Manager del Consulado. Otros usuarios de Twitter han compartido más respuestas poco protocolarias, que también han sido eliminadas de la cuenta de la administración: