Tania Llasera publica un emotivo mensaje para despedirse de Mediaset: "Han sido 11 años que hoy llegan a su fin"

Tania Llasera ha compartido varias fotografías del programa ¡Mira quién mira! y un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram para despedirse de la que ha sido su casa durante 11 años: Mediaset.

La presentadora, que debutó en Telecinco en el año 2010 con aquel proyecto, se va del grupo de comunicación después de una larga lista de trabajos: Resistiré, ¿vale?, Fama, ¡a bailar!, Vuélveme loca, La Voz, Gran Hermano o Real Mom.

En esta carta, Llasera ha rememorado sus inicios con varias anécdotas: “Hace 11 años comenzó una nerviosísima Tania a presentar “¡Mira quién mira!”...elegimos un vestido precioso y morado para el estreno. Estaba tan nerviosa que necesité que me hicieran una sesión de PNL (programación neuro lingüística)”.

"Carmen Lomana me miró de arriba a abajo y preguntó durante la publi que '¿quién era la rubia que iba vestida del mismo color que ella?' -era yo- la nueva presentadora del espacio, vestida sin saberlo, en el único color que da mala suerte en Italia... el morado", ha añadido la vasca.

Para continuar, ha explicado que a ella "no le trajo mala suerte", ya que "han sido 11 años que hoy llegan a su fin y se va con una gran sonrisa y muy agradecida, más de una década de formatos variados y experiencias magníficas".

Finalmente, ha dado las gracias a todos tanto dentro como fuera de la pantalla. "Entré una niña a la familia y me voy ya hecha una señora. Desde este primer programa hasta #RealMom que ha sido el último, he crecido y aprendido tanto que no se puede resumir en palabras. Os quiero, hasta pronto", ha sentenciado.