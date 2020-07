El aplaudido mensaje positivo de Tania Llasera sobre su cuerpo

La presentadora Tania Llasera ha compartido un mensaje positivo sobre su cuerpo que ha sido muy aplaudido por los usuarios de Instagram.

"Gracias cuerpo. Me das baile, me diste 2 hij@s sanos, me das gustito y a veces dolor. Pero me das, siempre das. Así que gracias por ser tan generoso. Pienso cuidarte siempre, que lo sepas", ha escrito Llasera en la red social, y ha acompañado el mensaje de una serie de fotografías posando en bikini, en las que se aprecia la pérdida de peso que ha tenido durante el confinamiento.

Tal y como contó previamente, Llasera aprovechó para perder algo de peso con salud. "Entré en la cuarentena que se convirtió en confinamiento con kilos de más, venían del verano pasado y con un extra navideño. Siempre me veo bien, pero estaba algo incómoda ya y no me cabía casi nada de mi armario", explicaba.

Por este motivo, decidió —tras informarse sobre ello— probar con el ayuno intermitente, sumado a una alimentación sana. "Intento ayunar 16 horas cada día y me va genial. Mi ventana de comidas es de 14h-20h más o menos. Y almuerzo, meriendo y ceno pronto con los niños. Me sienta genial tener el cuerpo vacío, entreno 3 días a la semana en ayunas y estoy llena de energía", manifestaba.

En total, la presentadora ha perdido 10 kilos: "No me gusta medirme pero tenía curiosidad", ha aclarado al respecto.