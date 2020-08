Ezker Anitza-IU llama a participar en las movilizaciones en Vitoria y San Sebastián bajo el lema 'Borbones fuera'

La organización de izquierdas, en un comunicado, ha explicado que las concentraciones convocadas por el Movimiento Republicano tendrán lugar mañana en la Plaza General Loma (al lado de Virgen Blanca) en Vitoria, a las 13.00 horas, y en el Boulevard donostiarra a las 19.00 horas.

De este modo, ha recordado que ha venido "denunciando y rechazando durante muchos años" los "constantes escándalos" asociados con la monarquía y con la "acumulación de grandes fortunas a través de negocios presuntamente fraudulentos y relacionados con paraísos fiscales".

En esa línea, ha opinado que "en pleno siglo XXI no tiene lugar una institución que no ha sido elegida por la ciudadanía, que corresponde a otras épocas de nuestra historia, y no casa bien con la actualidad democracia". A su juicio, se trata de una institución "anacrónica, antidemocrática y muy opaca en sus actuaciones".

Por todo ello, Ezker Anitza-IU ha considerado que es el momento de abrir el debate público sobre el modelo de Estado, que "abra paso a una República solidaria y federal, basada en la igualdad y la fraternidad, que garantice los derechos sociales, civiles y políticos para todas las personas, donde la justicia deberá ser igual para todas y todos y la ciudadanía decidará sobre sus instituciones y su futuro".