Revilla valora que Felipe VI "saque" al rey emérito de Zarzuela y espera que Justicia muestre que "es igual para todos"

"Ahora es el momento de que la Justicia tire para adelante. Los españoles se vería muy reconfortados de que ver que aquí no se salva nadie que comete ilícitos penales", ha afirmado Revilla al ser cuestionado este martes por los medios de comunicación por el traslado de la residencia de Juan Carlos I fuera de España anunciada el lunes por la Zarzuela.

Según Zarzuela, el rey emérito habría comunicado a Felipe VI su decisión de trasladarse fuera de España "ante la repercusión pública que está generando ciertos acontecimientos pasados".

Revilla, que ya a través de sus redes sociales se hizo el lunes eco de la noticia con un "espero que la Justicia haga su trabajo", ha afirmado que ahora es "el momento" de que ver un "gran gesto de credibilidad" por parte de la Justicia y muestre que "es igual para todos" tal y como -ha recordado- afirmó Juan Carlos I en su discurso de Navidad de 2011.

"Fíjate que fácil lo tienen ahora los fiscales y los jueces para, aplicando sus propias palabras (las pronunciadas entonces por el rey emérito), hacer un seguimiento de este asunto", ha dicho Revilla en alusión a las informaciones que se han ido conociendo sobre las actividades del rey emérito.

Y es que Revilla, aun recordando la "presunción de inocencia" del rey emérito, considera que con estas noticias que están saliendo sobre las actividades de Juan Carlos I, ya se ha pasado "de los rumores a las evidencia" de que éste ha tenido una actitud "absolutamente impresentable" por la que, a su juicio, debe investigarse y éste tiene que "dar cuenta" ante la Justicia española, aunque esté fuera del país, y pueda sentarse, incluso, "en el banquillo".

En opinión del presidente cántabro, esto contribuiría a acabar con la "sensación", a su juicio, "pertuba" y tienen los españoles -y él mismo- de que "a veces" da la "impresión" de que la Justicia "no es igual para todos".

Y es que para Revilla los asuntos que se están investigando en relación a las actividades del rey emérito no forman parte de la vida privada del monarca.

"Cuando se es jefe de Estado o se es presidente de una comunidad, fuera de la vida familiar no es privado nada. No es privado el coger dinero, no es privado el tener los dineros fuera de España, no es privado no tributar en España... eso no es privado". "Ahora lo de la señora Corina y su familia eso sí es privado, eso no me preocupa", ha añadido.

Para Revilla, la marcha de Juan Carlos I es una manera de "desligar la actividad del padre del hijo", Felipe VI, quien, a juicio de Revilla, "no tiene ninguna de las connotaciones o veleidades negativas" del rey emérito y es una persona "seria" que está ejerciendo un "buen papel" como monarca.

Por ello, considera que, para mantener la institución, Felipe VI debe "desligarse" y "desprenderse" de su padre.

REVILLA ABOGA POR UN DEBATE SOBRE LA "INVIOLABILIDAD" DEL REY

Además, Revilla cree que todo lo que está ocurriendo debe hacer que se abra un "nuevo debate" sobre los límites de la inviolabilidad que confiere la Constitución a la figura del rey.

Y es que, al presidente de Cantabria le parece "muy lógico" esa inviolabilidad del monarca pero solo dentro del ejercicio de su cargo como jefe del Estado pero no fuera de este ámbito.

Revilla "duda mucho" que, cuando en la Constitución se incluyó esta "inviolabilidad" a la figura del monarca, el legislado pretendiera "exculpar al jefe del Estado de cualquier tropelía".