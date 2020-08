Mario Vaquerizo, uno más de la banda de 'Typical Spanish': "Solo quiero que me den un micro"

Mario Vaquerizo es especialista es dar espectáculo allá por donde va, y la entrega de este lunes de Typical Spanish en La 1 no iba a ser menos. El vocalista de Nancys Rubias se animó a cantar la sintonía del programa por unos puntos para su equipo.

"Si canto acompañado por la orquesta del programa, que es maravillosa, todos los puntos que tienen los enfrente nos los llevamos", retó Vaquerizo a Frank Blanco, que le respondió: "Podría aceptar la primera parte, la segunda sería injusta para ellos".

El madrileño afirmó entre risas que "para no ganar nada, no me arriesgo". Su compañero de programa, Florentino Fernández, pidió que por lo menos "nos den dos puntos", pero Vaquerizo exclamó que "¡no soy tan barata!".

Aun así, el marido de Alaska salió al centro del plató para cantar, pero pidió un micrófono porque "sino no se me oye". El presentador le ofreció el bote de gel hidroalcohólico para que simulara uno: "Como no tengo micrófono de mano...".

Mario Vaquerizo, en ‘Typical Spanish’. RTVE

"No cariño, aquí o las cosas se hacen bien o no se hacen", le respondió Vaquerizo. "Solo quiero un micrófono", añadió, y al momento le bajaron uno para que se animara a cantar.

Uno de los artistas de la banda acudió para cantar junto al madrileño: "Ven aquí compañero", y ambos interpretaron la canción del programa, "pero manteniendo la distancia de seguridad", advirtió Blanco.

La actuación de los dos provocó los aplausos del público y de los invitados, pero el presentador le advirtió que "no me puedo sacar los puntos del bolsillo, si el otro equipo quiere daros alguno...".

Secun de la Rosa fue el que más apoyó que le dieran algún punto al equipo de Vaquerizo, y Vicky Martín Berrocal al final accedió a entregarles dos de los suyos por la actuación del cantante: "Se los cedemos a Mario por su interpretación", concluyó la diseñadora.