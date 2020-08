Experto en educación asegura que la mejor manera de afrontar el curso es "dar apoyo emocional a los más pequeños"

"Con lo que hemos vivido, hay una gran desmotivación e incertidumbre. En vez de tomarlo como algo negativo, a pesar de que es muy difícil, debemos tomarlo como un reto. Tanto las familias, como los centros y maestros", ha destacado el profesor.

Álvarez ha aplaudido además la labor de los maestros, quienes han demostrado una "capacidad de compromiso, resiliencia y flexibilidad con todo lo vivido. Están preparados para dar respuesta y apoyar las familias".

Con respecto a la preparación mental necesaria para iniciar el curso, el experto ha destacado que los niños tendrán que desarrollar más autonomía, "ahora más necesaria que nunca" y que, por ello, los profesores "deben acompañar y orientar en el proceso educativo". Las familias por su parte "tienen que tener capacidad de flexibilidad y de amoldarse emocionalmente a este cambio".

"Las familias deben apoyar positivamente el proceso para que el alumno no vea que todo esto puede crearle un inconveniente, si no una oportunidad de crecimiento", ha recomendado Álvarez.

El profesor ha insistido además en que "en el ámbito educativo, hay que desarrollar programas de atención pedagógica intensiva de tal manera que los centro puedan amoldarse a esta situación dando respuesta a las necesidades que surgen". Ha añadido que es además "muy necesaria una formación en uso de las tecnologías para los padres".

En cuanto a cómo podrían encajar los más pequeños la vuelta al colegio tras haber pasado una situación tan complicada, el experto ha expresado que será "positiva, por la necesidad de contacto social, pero dura ya que no será igual a lo que han vivido hasta este momento".

Mensajes negativos como "esto es muy difícil, estáis perdiendo el curso, no vais a aprender" deben evitarse y optar por explicarles la situación y que será para ellos un reto positivo. "De esta manera será más fácil la vuelta al curso", ha asegurado Álvarez.

En este sentido, respecto a si los profesores podrán ser un apoyo emocional para los niños, teniendo en cuenta su propia situación, el experto ha avalado su "capacidad de compromiso y flexibilidad. Han sido capaces de adaptarse en esta situación". La principal preocupación desde este colectivo es, sin embargo, "la falta de información y el no saber qué va a pasar, no por una mala gestión, si no porque no sabemos como va a avanzar la pandemia".

PLAN DE EDUCACIÓN

En referencia al nuevo plan para iniciar el curso, Álvarez ha recalcado que "cuando hablamos de comunidad educativa, lo importante es contar con la comunidad educativa. Es muy difícil adaptar algo a una realidad sin contar con la opinión de quien está en esa realidad".

"Un profesor de educación infantil sabe que el no contacto es imposible en el aula. Lo que debemos ver es cómo minimizar el riesgo en el aula". Una de las medidas que el experto ha propuesto "aunque nos parezca un poco locura para los más pequeños", es la semipresencialidad. "No estamos diciendo que sea lo óptimo, si no lo menos perjudicial dada la situación", ha reconocido.

El profesor ha insistido en que "la enseñanza online es el futuro en el caso de las personas adultas o últimos cursos de la enseñanza". En los centros escolares, además, "veremos pasos de gigante en la digitalización. La educación tal y como la conocemos ya no va a ser igual".

Como consejo final, Aitor Álvarez Bardón, se ha reafirmado en "la tranquilidad, flexibilidad y afectividad positiva, por muy difícil que sea. Es la única manera de que rememos todos en la misma dirección y salir fortalecidos. Efectividad y afectividad".