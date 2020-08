El TIB incrementará partir de este lunes las frecuencias de las líneas de bus en núcleos turísticos

Según ha informado la Conselleria de Movilidad y Vivienda en nota de prensa, a partir de este lunes, día 3 de agosto entrará en vigor una modificación de los horarios de las líneas del bus interurbano, lo cual supondrá un incremento de frecuencias en aquellas que operan en núcleos turísticos.

El incremento de frecuencias, ha explicado que, por un lado, es la respuesta al aumento del número de usuarios constatado en las últimas semanas. Al respecto, ha detallado, se ampliará la oferta de servicio en las líneas que cubren Port d'Andratx - Palma (L102), Platja de Muro - Alcúdia - Palma (L351), Costa dels Pins - Palma (L412) y Tolleric - Palma (L520).

Por otro lado, ha apuntado la Conselleria de Movilidad y Vivienda, el incremento de frecuencias se corresponde a la ampliación o bien al restablecimiento de líneas habituales de temporada de verano con el objetivo de ofrecer cobertura de transporte público en los núcleos turísticos hasta ahora desprovistos de servicio.

Este segundo supuesto, ha detallado, será el caso de la línea 441, que incorporará nuevas frecuencias para recuperar la conexión entre Calas de Mallorca y otros puntos de la costa de levante; el de las líneas 471 y 472, restablecidas para volver a ofrecer servicio desde Cala Rajada hasta Cala Mesquida, Font de sa Cala y Canyamel; y el restablecimiento de la línea 353 entre Can Picafort y la Playa de Formentor.

También, ha añadido, se modificarán los horarios de paso por parada en las líneas Can Picafort - Port de Pollença (L352), Can Picafort - Palma (L390), Son Serra de Marina - Can Picafort (L392) y Can Picafort- Estació d' Inca (L395), con el objetivo de ajustarse al nuevo itinerario por Can Picafort-Son Bauló que entrará en vigor también este lunes, día 3 de agosto.

Con todo, la Conselleria ha señalado que actualmente la demanda del bus representa un 26% si se compara con el mismo periodo del año pasado.