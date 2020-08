Adele asombra a sus fans en una imagen en la que aparece irreconocible y sin maquillaje

La cantante británica Adele ha publicado una imagen en las redes sociales que no ha dejado indiferentes a sus fans. Sonriente y sin maquillaje, la fotografía evidencia además la increíble pérdida de peso de la intérprete de Someone like you.

En la imagen, Adele señala la pantalla del televisor que tiene sobre ella, y en el que aparece el nuevo álbum visual de Beyoncé, Black is King. En pocas horas, la instantánea ha acumulado más de 2 millones de 'me gusta' en Instagram.

Los seguidores de la cantante han reaccionado atónitos a la imagen. "He tardado dos minutos en darme cuenta de que era Adele", aseguraba un usuario, mientras que otro bromeaba: "Perdona, ¿es Taylor Swift?".

Desde que abrazó un estilo de vida más saludable, la cantante ha asombrado en varias ocasiones con su increíble cambio físico tras perder 45 kilos. Recientemente sorprendía a sus seguidores luciendo el vestido que había llevado años atrás, en el concierto de Glastonbury del año 2016.