Conferència.- Puig crida a la unitat entre comunitats i a presentar projectes "potents" i compartits a Europa

En roda de premsa després de la reunió a San Millán de la Cogolla (La Rioja), ha defès mantindre aquestes conferències periòdicament per a "avançar junts" i que cada comunitat autònoma puga mostrar la seua posició, dins d'"una cogovernança de tipus federal que no s'ha donat durant molts anys".

Però ha cridat a obrir nous horitzons per a donar seguretat als espanyols sense que "ningú quede al marge". "Tots hem de fer un esforç plus i harmonitzar les posicions diferents", ha defès, i ha confiat en el compromís de Pedro Sánchez de treballar per la cohesió territorial.

El líder socialista ha agraït a Sánchez i al Govern central la seua "intel·ligència política" en la negociació del fons europeu i ha recordat que va demanar "des del primer moment" eixe nou 'pla Marshall' sense confrontació entre el nord i el sud. "Espanya ha aconseguit un gran èxit", ha celebrat, perquè "no és solament economia, estem parlant de pau i seguretat".

Perquè la reactivació siga efectiva, ha demanat combinar l'aliança entre autonomies i sectors i la col·laboració públic-privada amb l'objectiu de convergir cap a la igualtat entre ciutadans. Ha tornat a denunciar que la Comunitat Valenciana està 12 punts per sota de la mitjana espanyola de renda per càpita "encara que a vegades siga una cosa que queda diluïda".

"Pareix que eixe vell paradigma del Llevant feliç continua circulant, però no som el vell Llevant feliç. Som una comunitat d'emprenedoria, innovació i molta competència que està llastrada perquè el motor públic està gripat sense un finançament just", ha asseverat.

ACTIVAR LA CREATIVITAT I LA MODERNITZACIÓ

En aquest escenari, Puig ha urgit al fet que el pla servisca per a "activar la creativitat potencial dels territoris" i superar les desigualtats mitjançant un repartiment equitatiu del fons. I fer-ho "des de la competència, amb projectes potents que vagen més enllà de la Comunitat Valenciana", sense oblidar la situació de cada regió.

S'ha compromès a aportar idees en la nova conferència sectorial que liderarà la ministra d'Hisenda i portaveu, Mª Jesús Montero, i ha confiat que Espanya puga presentar el 15 d'octubre els seus projectes "per a la modernització d'aquest país". El coronavirus, al seu juí, també és una finestra d'oportunitats per a accelerar els canvis necessaris.

I ha tornat a agrair al Govern d'Espanya que haja garantit la liquiditat de la Generalitat per a pagar a proveïdors i facilitar el pressupost del 2021 amb el fons no reemborsable perquè "la viabilitat de l'autogovern dels valencians siga possible". "Ningú ens ha regalat gens en el passat ni ens ho va a regalar ara", ha subratllat.

MÉS CAPACITAT D'INTERVENCIÓ DAVANT BROTS

En el plànol sanitari, el president valencià ha demanat que el Govern reforce els mecanismes jurídics perquè les autonomies tinguen capacitat de donar una resposta "quirúrgica" a les complicacions. "No es pot anar a brotzades, açò no va de grans prohibicions", ha emfatitzat, sinó de combinar la reactivació amb la salut.

Una altra de les seues propostes és la consolidació del clúster tèxtil i tecnològic per a la fabricació de respiradors i altres elements, amb l'objectiu de disposar de material propi al marge de les compres als mercats més operatius. Ha oferit els recursos de la Comunitat Valenciana per a "resoldre el problema del subministrament entre tots" i ha donat el seu suport a qualsevol compra conjunta comptant amb empreses locals.

Davant l'evolució de la pandèmia, Puig ha cridat a fugir del populisme, la demagògia i la "confrontació estèril" i, sobretot, a confiar en la ciència. "El temps de la ciència és el que és, però més prompte que tard, en els pròxims mesos tindrem la vacuna", ha augurat.

"SINGULARITAT BASCA, VALENCIANA, D'ON SIGA"

A preguntes dels periodistes, ha rebutjat que hi haja hagut crítiques en el si de la trobada, solament "alguna menció molt succinta, sense cap espai de confrontació". Ha destacat l'assistència del lehendakari, Íñigo Urkullu, al qui li ha traslladat la necessitat d'harmonitzar i "trobar el just equilibri entre multilateralisme i bilateralisme: Singularitat basca, valenciana, d'on siga, però igualtat entre ciutadans".