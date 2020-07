Coronavirus.- La Comunitat Valenciana detecta 235 casos i troba relació entre sis brots a València

Per províncies, el nombre de nous casos és: 17 a Castelló (1.829 en total); 64 en la província d'Alacant (4.451 en total); 135 en la província de València (6.938 en total); i 19 casos sense assignar, que se sumen als 7 pendents de dies anteriors.

Pel que fa als brots, el nou s'ha detectat a Xiva i està lligat a l'àmbit social. Mentre, s'ha descobert la relació entre cinc brots familiars i un d'àmbit social en la ciutat de València, amb el que s'han declarat tots els casos com un únic brot que afecta 33 persones.

D'aquesta forma, en aquests moments hi ha actius 1.303 casos, la qual cosa suposa un 6,19% del total de positius.

Els hospitals valencians tenen, actualment, 88 persones ingressades, dos més que ahir: 12 en la província de Castelló, sense pacients en UCI; 27 en la província d'Alacant, d'ells 5 en la UCI; i 49 en la província de València, 5 d'ells en UCI. La variació és notable d'ahir a hui en aquestes dos últimes: mentre a Alacant hi ha huit persones més hospitalitzades, a València hi ha sis menys.

D'altra banda, s'han donat 103 altes a pacients amb coronavirus, per la qual cosa el total de persones curades ascendeix ja a 18.282 persones -aquesta xifra inclou casos diagnosticats per altres mètodes que no són la PCR-: 2.585 a Castelló; 6.058 a Alacant; i 9.637 a València, a més de 2 a casos no assignats.

El nombre total de proves dutes a terme per a la detecció del coronavirus ascendeix a 578.145, de les quals 445.662 han sigut PCR i 132.483 mitjançant test ràpid.

SENSE MORTS NI NOUS POSITIUS EN RESIDÈNCIES

No s'ha registrat cap defunció per coronavirus des de l'última actualització, per la qual cosa el total de defuncions es manté en 1.478 persones. Per províncies: 227 en la província de Castelló, 513 en la d'Alacant i 738 en la província de València.

D'altra banda, les residències de la Comunitat Valenciana no registren cap defunció des del 25 de juny, per la qual cosa es compleixen 35 dies sense defuncions per coronavirus en aquest àmbit.

En aquests moments hi ha algun cas positiu en 11 centres: un en la província de Castelló, tres en la d'Alacant i set en la província de València. No s'han detectat casos nous en les últimes 24 hores.