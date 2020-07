Coronavirus.- Puig anuncia un pla de mobilització policial per al compliment efectiu de les normes antiCovid

20M EP

El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha anunciat l'engegada aquest cap de setmana de "un pla específic de mobilització de totes les forces de seguretat i policials per a aconseguir que hi haja un compliment efectiu de les normes, tant en l'oci nocturn com en el conjunt d'actuacions decretades, com l'ús de les mascaretes i els aforaments en diferents àmbits".