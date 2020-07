Baleària preveu per a la terminal de passatgers del Port de València una infraestructura "intel·ligent i autosuficient"

Segons el projecte presentat al concurs de l'Autoritat Portuària de València, l'estació marítima funcionarà amb "zero emissions contaminants i apostarà per l'economia circular". Aquesta infraestructura s'alinearia amb el compromís de la companyia amb l'Agenda 2030 de Nacions Unides i els 17 objectius de desenvolupament sostenible (ODS), els quals ha assumit com a guia de la seua activitat com a empresa ciutadana i implicada a preservar l'equilibri entre el creixement econòmic, la cura del medi ambient i el benestar social, destaca la mercantil.

La nova terminal de passatgers, destinada tant a línies regulars de ferries com a creuers, ha sigut dissenyada "per a convertir-se en un referent de sostenibilitat a l'entorn del port de València i generar valor afegit a la façana marítima", afig la naviliera en un comunicat.

L'empresa que aspira a ser concessionària de la nova terminal de passatgers invertiria més de 37 milions d'euros en la infraestructura, d'uns 63.000 metres quadrats i 13.462 de làmina d'aigua concessionada en els antics terrenys de la Unió Naval de Llevant (UNL), entre el moll de Ponent i el moll de l'Espigó del Túria.

El projecte elaborat per Baleària contempla uns trànsits anuals de 370.000 passatgers en els primers cinc anys d'explotació (que arrancaria l'any 2023), que se situaria al voltant del mig milió en els anys següents, amb un creixement anual pautat del 2%, segons l'estimació conservadora de la naviliera. La companyia calcula que, durant la vida del contracte d'explotació, l'Autoritat Portuària de València recaptarà uns 70 milions d'euros per les taxes preceptives de bucs, passatgers i mercaderies.

En les antigues instal·lacions d'UNL se situaran les terminals per a passatgers de línia regular i creuristes, amb espais i operatives separades i independents. S'habilitaran quatre molls per a ferries i creuers. Un moll de pilons central de 215 metres: amb atracador a banda i banda per a ferries i un moll nord i un moll sud per a creuers. Tots estaran preparats per a acollir bucs ro-ro i ro-pax.

La nova infraestructura del port de València per al trànsit internacional de passatgers comptarà amb dos esplanades d'uns 15.000 i 6.000 metres per al preembarcament des dels accessos sud i oest. El projecte inclou un Centre d'Innovació i Ecoeficiència i un espai per a la dinamització cultural.

GLOBAL PORTS, 'PARTNER' PER A CREUERS

La previsió és que de la gestió dels creuers s'encarregue Global Ports Holding (GPH), "el major operador de creuers del món, que apostarà per una notable reducció de sorolls, a més de per el reciclatge del cent per cent dels seus residus en la planta de biometà que es construirà en eixa àrea i que digerirà també els residus de bucs i els propis de la terminal per a obtindre biogàs".

Aquest biocombustible alimentarà una flota de vehicles que amb el temps seran substituïts per uns altres totalment elèctrics, recarregables en els punts de subministrament habilitats en els dos aparcaments. Es disposarà de quatre vegades més punts de recarrega dels quals exigeix la normativa.

Així mateix, el projecte de Baleària inclou la preservació dels elements de patrimoni d'eixe entorn que destaquen pel seu valor històric, segons va determinar la càtedra Demetrio Ribes d'arqueologia industrial. A més de les naus, es conservaran dos grues, la torre de l'aigua i les graderies de les antigues drassanes de la UNL.

El president de la companyia, Adolfo Utor, ha subratllat que la nova estació marítima "tindrà un cor verd, esperit intel·ligent i serà un far de sostenibilitat en el port de València".

"Serà una fita per a la nostra empresa, un espai modern, una terminal de passatgers alineada amb la política ecoeficient en la qual està immersa Baleària amb les seues smart ships i el seu compromís amb els ODS. Hem apostat per una infraestructura racional, pensada per a les persones, compromesa amb la proximitat i amb la qualitat de vida dels passatgers, de la ciutat i del barri de Natzaret. No hi ha millor forma de generar riquesa que no comprometre el benestar de les futures generacions", destaca el màxim responsable de Baleària.

El projecte també contempla un centre formatiu de l'Escola d'empresa Baleària (EdEB) amb oferta en diferents àrees del sector marítim i especialment dirigida el barri de Natzaret, dins d'un pla d'acció per a involucrar els actors principals i grups d'interés.