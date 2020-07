PSOE y Cs ensalzan su ley para blindar material sanitario ante la PNL de PP y le recuerdan su ausencia del pacto

El diputado del PP Juan Antonio Moreno era el encargado de defender esta propuesta, y ha pedido "actuar cuanto antes", toda vez que Castilla-La Mancha es "de las regiones más afectadas" por la pandemia sanitaria. Así, si bien ha valorado la proposición de ley de PSOE y Cs, ha remarcado que tramitar este extremo vía PNL dotaría de más agilidad el aprovisionamiento de medicamentos y material de protección para que el sistema sanitario pueda estar más preparado de cara a afrontar pandemias como la que aún convive con la sociedad.

Ha utilizado datos oficiales del Ministerio de Sanidad como que la región es "la segunda comunidad donde más sanitarios se han contagiado antes del 16 de julio", solo por detrás de Cataluña, lo que implica que "algo no se está haciendo bien".

Para el 'popular', es necesario "seguir insistiendo para tener una reserva estratégica de material para proteger a los profesionales sanitarios" ante circunstancias como la actual crisis epidemiológica.

Aunque ha reconocido que ya está articulada una ley al respecto, ha criticado duramente el tiempo que habrá que esperar para conseguir sacarla adelante, por lo que ha defendido que esta propuesta de su partido es necesaria por lo urgente.

"Primero solucionemos el problema. La ley está muy bien, pero es una obligación del Gobierno tener protegidos a los sanitarios y ese material a disposición de los ciudadanos", ha abundado.

CS: "ESTÁN EN JUEGO VIDAS, NO VOTOS"

La portavoz parlamentaria de Cs, Carmen Picazo, ha tomado la palabra en nombre de su grupo para recordar el escenario previo en el que "no se llegó a tiempo" para proteger a aquellos que "han dado todo a los que están salvando vidas y dando dignidad a los pacientes que estaban en los pasillos". Aunque ha defendido la ley conjunta con el PSOE, ha sido muy dura con la gestión del Gobierno durante toda la crisis.

Para Picazo, este extremo "no puede volver a pasar" y hay que poner "toda la voluntad y todos los medios para que no ocurra", razón por la cual ha pedido al Gobierno "no pecar de soberbia, ser transparente y contar toda la verdad a los ciudadanos".

Ha recordado que lo que está en juego "son vidas, no votos", añadiendo que Ciudadanos está siendo "la única oposición útil" de la Cámara, atacando así a la bancada 'popular'.

Con estas premisas, ha reivindicado el Pacto por la Reconstrucción firmado entre Cs, PSOE y Gobierno, ensalzando la intervención de su partido para conseguir varias de las medidas ya anunciadas, como la ley de Reserva Estratégica de material sanitario anunciada este martes.

En todo caso, ha abierto la puerta al PP a "estudiar" las enmiendas que planteen a esta ley, pero no ha desvelado su votará afirmativamente a la propuesta de los 'populares' objeto de debate.

PSOE LA VOTARÍA, PERO YA ESTÁ LA LEY

El diputado socialista Ángel Tomás Godoy, de su lado, ha valorado la buena intención del Partido Popular al traer esta propuesta a la sesión plenaria, argumentando que, si bien el PSOE no tendría problema en votarla a favor, ya hay una proposición legislativa que regulará la materia en virtud de un pacto al que el PP "no se ha sumado".

Según ha recordado Godoy, "no hay ningún rincón en el mundo que no esté sufriendo este virus" con más de 16,7 millones de personas contagiadas según los últimos datos.

El Gobierno de la región, ha reparado, se puso a trabajar "desde el primer momento" incluso antes de la declaración del estado de alarma, tomando decisiones "basadas en el conocimiento científico".

"Nosotros sí queremos blindar una reserva de material para dar respuesta a situaciones excepcionales", ha remarcado el parlamentario conquense, incidiendo en que su proposición de ley se tramitará por la vía de urgencia para ser aprobada en el mes de agosto. FERNÁNDEZ SANZ

El consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, cerraba el debate con "cuatro consideraciones rápidas", la primera de ellas, que el PP "llega muy tarde, como es habitual".

"Les hemos pillado con el pie candado, no han querido estar en el pacto, solo quieren poner pegas con argumentos vacíos y huecos que solo sirven para repetir las mismas frases de siempre", ha afeado al PP, recordando que la ley se anunció el 20 de mayo y que lleva tres meses de trabajo.

También ha lamentado el argumentario repetido por PP y Cs apelando a los episodios en los que se ha visto cómo profesionales sanitarios han tenido que recurrir a bolsas de basura para equiparse en la lucha contra el virus.

"No puedo admitir que digan que solo ha habido bolsas de basura, o que la gente estaba tirada en los pasillos, porque esa aseveración no es verdad", ha insistido, reconociendo que en algunos extremos sí que han ocurrido estos caso.

Como tercer comentario, se ha felicitado por tener a Castilla-La Mancha entre las mejores regiones en cuanto a datos de transmisión del virus en la actualidad.

Por último, ha rebatido a Juan Antonio Moreno tras sus acusaciones de que la ley en ciernes "no es técnica y sí es política", recordando que se ha acordado con sectores profesionales sanitarios. "¿Son técnicos o no son técnicos? Les pido responsabilidad. Los profesionales están trabajando duramente", ha zanjado.