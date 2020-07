Compromís i Podem coincideixen a adaptar el Botànic a la crisi "sense mirar a la dreta": "Està més viu que mai"

"El Botànic està més viu que mai", ha defès la coportaveu de Compromís Àgueda Micó en declaracions després de reunir-se amb la recentment triada secretària general de Podem, Pilar Lima, en la seu de la coalició. Aquesta trobada arriba un dia abans de la comissió de seguiment del pacte, aquest dijous a la vesprada en la casa del PSPV.

Tant Compromís com Podem aposten per mantindre aquesta avaluació permanent del Botànic II, sobretot en un context de pandèmia en el qual "queda ben clar i patent que l'eixida de la crisi ha de ser social" i que cal salvaguardar els serveis públics, així com aprofitar els fons de reconstrucció de la UE.

Entre els objectius, la coalició apunta al reforç de la sanitat pública valenciana "per totes les crisis que puguen vindre perquè la gent estiga tranquil·la", a garantir la igualtat en l'accés a l'educació per a evitar desigualtats i a la transició ecològica de l'economia "tan necessària per a tirar endavant i tindre futur com a societat".

Per a Compromís, el sistema actual, "basat sobretot en l'especulació i en un turisme que no acaba de comportar una eixida digna per al qui viu d'ell", obliga a invertir per a canviar el model productiu "per la supervivència de la societat". "És una cosa compartida per tots en l'enfortiment d'aquest pacte", ha recalcat la coportaveu, després de donar l'enhorabona a la nova líder de Podem en el seu primer contacte.

Tot açò conduirà, al seu juí, que el que les tres 'potes' del Botànic porten treballant un any -PSPV i Compromís des del 2015- "tinga més vigència que mai". "Més que reforçar-ho", la coalició defèn així que cal enfortir el Botànic i que tots tenen "molt clar que la via social és l'essencial: posar a les persones en el centre", com arreplega el seu programa i ideari electoral i polític.

PREOCUPA LA POLÍTICA MÉS QUE ELS ACORDS

Açò sí, la coportaveu de Compromís ha reiterat la preocupació pels pactes del PSPV amb partits com PP i Cs en alguns ajuntaments, "més enllà d'aquests acords, la política que es fa amb ells". "Ens preocupa la política que fem com a Botànic", ha asseverat, i ha posat com a exemple l'acord del PSPV amb trànsfugues del PP a Torreblanca (Castelló) perquè "volen traure endavant un PAI de colp".

Per part de Podem, Lima s'ha limitat a afirmar que estan "molt contentes" en coincidir en els objectius essencials per al futur del Botànic i ha destacat la importància de donar continuïtat a la taula del seguiment del pacte i adaptar-ho a la crisi: "La unitat ha de continuar; no és el moment de mirar a la dreta, és moment de reconstrucció i de fer-ho juntes".