Coronavirus.- Els 34.000 hostelers de Conhostur rebutgen la quarantena britànica i demanen no perdre la temporada

20M EP

Les 34.000 empreses del sector hosteler valencià integrades en Conhostur rebutgen la quarantena de dos setmanes decretada pel Regne Unit i urgeixen el Govern d'Espanya a aconseguir una solució per a flexibilitzar aquesta situació, amb l'objectiu de "no donar per perduda la temporada" davant l'impacte econòmic que implicarà.