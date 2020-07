Coronavirus.- Controlat un brot familiar de Covid-19 a La Ribera de Cabanes

Des del consistori, d'acord amb la informació rebuda pel municipi, s'ha constatat que es va detectar un cas de Covid-19 en una persona arribada des d'una altra comunitat autònoma. A partir del positiu es van seguir els protocols establits i es va constatar que es tractava d'un contacte familiar.

Es tracta, doncs, d'un cas de contagi per transmissió familiar. Els positius ja no es troben a Cabanes i estan en el seu lloc de residència, en una altra comunitat autònoma, on estan seguint els protocols establits sota el control de les autoritats sanitàries.

El consistori ha fet una crida a la tranquil·litat i a mantindre i respectar les mesures de prevenció: distància social, mascareta i higiene de mans.