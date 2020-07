Canarias cree que la decisión de Reino Unido "no tiene lógica" y agradece la postura de Alemania

20M EP

El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha asegurado este martes que la decisión de Reino Unido de imponer un confinamiento a los turistas que vuelvan de España como consecuencia del coronavirus "no tiene lógica" epidemiológica y ha agradecido la postura de Alemania, que ha excluido a Canarias y Baleares de su recomendación de no realizar viajes no esenciales.