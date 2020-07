Coronavirus.- Un total de 78 municipis valencians sumen nous casos durant el cap de setmana

A més de València i Elx, altres cinc ciutats han comptabilitzat més de 10 casos nous aquest cap de setmana: Peníscola (30), Gandia (28), Burjassot i l'Eliana (13) i Benicarló (10). Els positius a l'Eliana, associats a un brot en una residència d'ancians, han fet que la localitat haja sumat nous contagis per primera vegada des de final de maig.

Per sota de 10 casos, Manises i Ròtova han sumat nou; Elda i Xirivella, huit; Benidorm, set; Oliva i Torrevella, sis, i Alboraia, Alacant, Almoradí, Canals i Torrent, cinc. Xiva, Nules, Oriola, Sant Joan d'Alacant i Vinaròs han tingut quatre nous casos, mentre que Alaquàs, Albaida, Albatera, Aldaia, Asp, Bunyol, Montfort, Museros, Rojals i Santa Pola han tingut tres.

Alcoi, Bellreguard, Benicàssim, Bétera, Canet d'en Berenguer, Castelló de la Plana, l'Alcora, l'Olleria, Nàquera, Paterna i Torreblanca han comptabilitzat dos casos; mentre que Ademús, Agost, Aigües, Alcàntera de Xúquer, Alfafar, Algorfa, Almàssera, Betxí, Borriana, Carlet, Xest, Dénia, el Real de Gandia, Eslida, Godella, la Pobla de Vallbona, Mislata, Moncofa, Montaverner, Novelda, Onda, Ontinyent, Orpesa, Paiporta, Pedralba, Rafelbunyol, Riba-roja de Túria, Sant Vicent del Raspeig, Saix, Sueca, Tavernes Blanques, Vilafranca i Xàtiva tenen un cas més.

Durant el cap de setmana, dos ajuntaments (Sot de Ferrer i Vallada) van anunciar restriccions i van cancel·lar esdeveniments i activitats a causa que havien sigut informats que hi havia un positiu en la seua localitat. No obstant açò, en l'actualització d'aquest dimarts no s'aprecia cap canvi en els seus totals.

Ademús, Aigües, Eslida i Vilafranca han tingut el seu primer cas de coronavirus des del principi de la pandèmia aquest cap de setmana.

888 CASOS DETECTATS I ASSIGNATS EN LES ÚLTIMES DOS SETMANES

En total, a la Comunitat Valenciana, hi ha 888 casos de coronavirus detectats i assignats durant les últimes dos setmanes. Dos ciutats superen els 100 casos: València, amb 192,i Gandia, amb 100. Elx es queda a prop, amb 92 casos.

A més d'aquestes tres, hi ha altres 13 localitats valencianes que tenen més de 10 casos detectats i assignats en les últimes dos setmanes. Peníscola té 44; Alacant i Torrevella, 22; Manises, 21; Burjassot, 20; Benidorm i Santa Pola, 19; Benicarló, 17; Xirivella, 14; l'Eliana, 13; Elda, 12 i Oliva i Ròtova, 10.

Aldaia ha tingut nou casos en dos setmanes, Paterna i Vinaròs, huit; Oriola i Torrent, set; Altea i Alzira, sis i Alboraia, Alcoi, Almoradí, Canals, Canet d'en Berenguer, Nules, Sant Joan d'Alacant i Sueca, cinc.

Alaquàs, Alfafar, Asp, Bellreguard, Benicàssim, Bunyol, Càlig, Castelló de la Plana, Xiva, Cullera, l'Olleria, Museros, Rojals i Vila-real han tingut quatre casos; Albaida, Albatera, Borriana, Crevillent, l'Alcora, la Pobla de Vallbona, Montfort, el Pilar de la Foradada, Requena, Torreblanca, Xàtiva i Xeraco, tres.

Amb dos casos estan Almassora, Bétera, Xest, Daimús, el Real de Gandia, Fortaleny, Godella, Loriguilla, Mislata, Moncofa, Nàquera, Orpesa, Petrer, Saix, mentre que amb un, Ademús, Agost, Aigües, Albalat de la Ribera, Alcàntera de Xúquer, Alcàsser, Algemesí, Algorfa, Almàssera, Barx, Benejússer, Benetússer, Beniarjó, Benigànim, Betxí, Calp, Carcaixent, Carlet, Daia Nova, Dénia, Eslida, Foios, Formentera del Segura, Guadassuar, l'Alcúdia, l'Alqueria de la Comtessa, la Pobla de Benifassà, la Pobla de Farnals, Massamagrell, Miramar, Monòver, Montaverner, Novelda, Onda, Ontinyent, Paiporta, Pedralba, Quart de Poblet, Rafelbunyol, Riba-roja de Túria, Sagunt, Sant Miquel de les Salines, Sant Vicent del Raspeig, Simat de la Valldigna, Tavernes Blanques, Tavernes de la Valldigna, Traiguera, Vilafranca, Vilallonga i Vinalesa.

En total són 121 els municipis amb casos en les últimes dos setmanes. D'ells, 43 no han tingut positius nous des de divendres.