Coronavirus.-Pleno aprueba 117 medidas de reactivación económica, escudo social y prevención ante rebrotes

En el pleno, que ha arrancado con un recuerdo a las víctimas, el alcalde, Juan Espadas (PSOE), ha subrayado el "mensaje de unidad" dado tanto a "la sociedad sevillana como a las empresas e inversores y al conjunto de España", tras destacar el trabajo realizado en la comisión por los grupos y los 73 entidades participantes. "Se plantea una proyección de futuro y una atención a la urgencia, teniendo en cuenta los meses inciertos que nos quedan por vivir", avisa, advirtiendo de que "nadie estaba preparado para afrontar la crisis", tras destacar la "titánica" actuación de la plantilla, con 212.000 acciones de la policía o la acción de servicios sociales "como faro vigía".

Así, tras refrendarse los acuerdos previos en materia sanitaria y de escudo social y para recuperar el turismo y la hostelería, en ejecución, se ha dado luz verde a un tercer y último paquete de medidas para la industria, la innovación, el emprendimiento, la captación de inversiones privadas, la contratación pública, el impulso al Parque Científico y Tecnológico (PCT) Cartuja o la revisión del marco presupuestario y fiscal de cara a 2021 ante las consecuencias sociales y económicas de la pandemia.

Estas 88 iniciativas económicas establecen como prioridades la seguridad sanitaria que facilite la recuperación de la actividad; la garantía de vida para las empresas con la finalidad principal de mantener los negocios y recuperar el dinamismo del empleo que registraba Sevilla antes del inicio de la pandemia del coronavirus; la renovación y, sobre todo, la diversificación del tejido productivo.

También, la apuesta por la ecoinnovación sistémica que propicie la tracción de inversiones con un nuevo modelo energético basado en el ahorro y la eficiencia; la alineación del modelo de ciudad con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas; y las acciones de desarrollo de la ciencia, la innovación, la formación, el emprendimiento y la productividad. "Se trata de una hoja de ruta para hacer la economía local más fuerte que genere más empleo y estabilidad laboral, al tiempo que sea más robusta frente a futuras crisis", indica.

ESPADAS DESTACA LABOR DE CS Y ADELANTE Y REPRUEBA A PP Y VOX

Además, ha tenido palabras para la "labor constructiva" desarrollada por Cs y Adelante, "con llamadas casi a diario" durante el estado de alarma, mientras que, ante las afirmaciones de PP y Vox sobre su "ausencia" en la gestión, el regidor ha reprobado la "falta de interés" de Vox y la "vergonzosa" actitud del PP, con mensajes "cutres" en las redes cuestionando el trabajo de la plantilla municipal y el gobierno.

"Los que no han estado a la altura son los que dieron el cerrojazo a su grupo el 13 de marzo, se encerraron como un ciudadano más pese a su reponsabilidad y no llamaron nunca al alcalde para interesarse. Probablemente yo siempre estuve donde tenía que estar, sin tener la posibilidad de llegar a todos los sitios que me hubiera gustado, pero seguramente otros incluso se saltaron el confinamiento, estando donde no tenían que estar y fuera de la ciudad de Sevilla, cuando las obligaciones eran permanecer en sus domicilios", sentencia.

PP: "ESPADAS NO HA ESTADO A LA ALTURA"

Espadas ha respondido de este modo de este modo al PP, al que ha pedido que "reflexione", mientras su portavoz, Beltrán Pérez, insta a "concretar las acusaciones" sobre las salidas de la ciudad durante el confinamiento. "Aquí no sólo hay que votar que sí sino aplaudirle. Es un nivel de soberbia que no aguanta la crítica. Cada vez que nos ataca de esa manera virulenta pensamos que vamos por el buen camino", afirma.

Pérez considera que el Pleno ha sido "decepcionante porque no ha resuelto nada y Espadas lo ha montado para su lucimiento". Afirma que el PP ha "arrimado el hombro" y que hay días que ha trabajado "hasta las dos de la madrugada frente a la incapacidad del alcalde".

De su lado, el concejal del PP Juan de la Rosa dice que Espadas "no ha estado a la altura, es un alcalde especialista en ponerse de perfil y no mojarse", mientras el edil 'popular' Rafael Belmonte considera que "lo que es cutre es tener que oír a los sevillanos donde está su alcalde".

ADELANTE PRESENTA 70 PROPUESTAS VECINALES

Por otra parte, el portavoz de Adelante, Daniel González Rojas, ha apostado por "no dejar a nadie atrás" y aumentar el "escudo social", aunque lamenta que "se ha tenido que estar encima del gobierno para que salieran las cosas adelante". "Creemos que le ha sobrado algo de propaganda y le ha faltado valentía", indica, tras poner en valor la labor del Estado, con PSOE y Unidas Podemos, para "salvar" a los ciudadanos.

En esa línea, la concejal Sandra Heredia ha presentado 70 propuestas llegadas de los vecinos para el alcalde, mencionando planes de empleo no tengan contratos precarios, la reorganización de los servicios sociales o la continuidad de los programas de garantía alimentaria. "Marca las pautas del cambio de modelo", apostilla Rojas.

CS PIDE "NO VOLVER A LA POLÍTICA DE TRINCHERAS"

El portavoz de Cs, Álvaro Pimentel, ha destacado que "todos han de remar en el mismo sentido" y valora el "gran trabajo" de la plantilla para que el Ayuntamiento siguiera funcionando "y en los peores momentos". Señala que las medidas sociales de urgencia han sido "un paracaídas" para muchas familias, pero pide prepararse por si llega una segunda oleada del virus.

"Lo primero es salvar vidas. La salud de los vecinos tiene que ser la prioridad, pero tenemos que poner también el foco en el futuro de la ciudad", recalca, abogando por un gran pacto que impulsara la reactivación y buscando la equidad social, con servicios públicos eficientes y de calidad. "Hemos trabajado para aportar en la comisión, cuyo eje debía ser buscar lo que los une, como pedían los ciudadanos", sentencia, pidiendo que "no se vuelva a la política de trincheras".

VOX DESTACA SU "TRABAJO INTENSO" EN PANDEMIA

La portavoz de Vox, Cristina Peláez, señala que el pacto era una "venta de humo" y que "ahora sí se está en pleno para aprobar los verdaderos paquetes de medidas para los ciudadanos". "En las viejas políticas de cara al escaparate no nos van a encontrar, en el trabajo diario y útil sí vamos a estar", señala.

El edil de Vox Gonzalo García de Polavieja ha respondido a Espadas que sí hubo contactos por Whatsapp, mencionando cuatro conversaciones, así como llamadas dos días. "Estuvimos teletrabajando y hubo voluntarios repartiendo alimentos y mascarillas. Estábamos cerca de la gente cuando usted no estaba. Hemos trabajado intensamente para buscar soluciones", recalca, añadiendo que Vox va a exigir el cumplimiento de las medidas y "debe traducirse en ejecución desde mañana".