Los colegios sanitarios recuerdan a las víctimas en Galicia: "Hay 619 motivos para no caer en el olvido"

El paraninfo de la Universidade de Santiago de Compostela (USC), en el Pazo do Fonseca, ha reunido este martes a representantes de treinta colegios sanitarios de Galicia para recordar a las 619 personas que han perdido la vida con la pandemia, entre ellos profesionales de la sanidad, a los que han ensalzado como "un ejemplo inolvidable".

"No somos héroes, solo profesionales que se ocupan del mayor bien que tenemos: la salud", han aseverado en un manifiesto leído a coro por representantes de los colegios que, además de echar la vista atrás para "no olvidar" lo ocurrido, también han demandado que se pongan sobre la mesa medidas para evitar que se repita. "En memoria de las víctimas debemos demostrar que aprendimos algo, que esto no puede volver a pasar".

Así, han advertido que "el virus no se ha ido" y que, por lo tanto, "no es aceptable" que se relajen las "medidas imprescindibles", algo "compatible con recuperar la necesaria actividad económica y comercial". "Estamos demasiado cansados para soportar otro embate asistencial de la envergadura que soportamos", han exclamado antes de apelar a que, en esta nueva fase de lucha contra el virus, "la responsabilidad individual es también una responsabilidad colectiva".

DEBERES

Así las cosas, han demandado a las administraciones la elaboración de planes que permitan "tomar rápidas medidas" ante nuevas alertas epidemiológicas. Para ello, los colegios profesionales reclaman una Agencia de Salud Pública que trabaje "interconectada" con atención primaria, además del refuerzo de la prevención y la vigilancia epidemiológica.

También consideran "prioritario" proteger "más y mejor" a las personas mayores a través de dispositivos asistencias integrados para la asistencia en residencias como parte de una "contundente" estrategia de atención a la cronicidad.

Todo ello, en el marco de un "gran acuerdo" de todos los agentes políticos, sindicales y profesionales para "reforzar" la sanidad "con la financiación suficiente" y entendida "en sentido amplio" con la inclusión de profesiones "hoy subrepresentadas".

Una sanidad, han continuado, que sea "solvente, equitativa y universal", que sea entendida como "un derecho individual de la ciudadanía" y en la que no existan "excepciones de ningún tipo que pongan en riesgo su esencia y la salud pública de la comunidad".

DEMANDAN PROTECCIÓN

Asimismo, han lanzado un mensaje de advertencia sobre la exposición a la que los profesionales sanitarios han estado expuestos durante estos meses, algo que, advierten, no puede volver a repetirse.

"No aceptaremos volver a trabajar en las condiciones de riesgo en que lo hicimos. Es inaudito que en nuestro país no se produzca el material esencial para nuestra protección. Es inconcebible que tengamos que depender de lo que se fabrica en los países asiáticos", remarca el manifiesto.

Un texto que concluye con un alegato en favor de la investigación y la innovación tecnológica y las profesiones sanitarias, especialmente aquellas que "hoy tienen poca, insuficiente o nula presencia en la sanidad pública".

FIN DE LA PRECARIDAD

Sin estas profesiones sanitarias "trabajando en equipos multidisciplinares con una visión integral", dicen, el sistema de salud "carecerá de calidad, equidad y sostenibilidad a corto y medio plazo". "Los aplausos de la sociedad gallega deben marcar el fin de la precaridad en los contratos de nuestros profesionales sanitarios jóvenes", han proclamado.

"Ellos han luchado en primera línea con una generosidad y un compromiso emocionantes, algunos incluso han enfermado en la batalla. Merecen su rápida estabilización en el sistema público. Son el presente y el futuro de nuestra sanidad", han incidido los promotores de este manifiesto que termina con un mensaje de que existen "619 motivos" para que las demandas recogidas en el texto se traduzcan en hechos.