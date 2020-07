Yola Berrocal desvela en qué se va a gastar el premio de 'La casa fuerte'

Yola Berrocal se convirtió en la gran ganadora de la primera edición de La casa fuerte junto con su amiga y compañera, Leticia Sabater. El premio fue, nada más y nada menos, que 12.000 euros, un bote que se deberán repartir entre ambas.

Así, aunque Sabater todavía no ha dicho en qué se gastará el galardón, Berrocal sí ha desvelado en qué lo va a invertir. Lo confesó este lunes, en Sálvame, donde habló no solo del bote, sino también de Cristian Suescun, con quien mantuvo una extraña relación en el reality; o Joaquín Prat, con el que no acabó muy bien.

En cuanto al premio, la cantante y actriz explicó que quiere aprovecharlo para echar una mano a su madre: "Con el dinero que he ganado quiero potenciar el libro que ha escrito mi madre", contó la actriz en el espacio de Mediaset.

Yola visita este jueves 29 de julio el plató de @elprogramadear y nos contará toda la historia 💥 ¡Madre mía! #YoVeoSálvamehttps://t.co/J2ObuAc5Uf — Sálvame Oficial (@salvameoficial) July 27, 2020

De este modo, Sabater, quien junto a Sofía Suescun ya es considerada toda una reina de los realities -antes de La casa fuerte, se alzó ganadora en Hotel Glam y en El reencuentro- dejó claro que el galardón de 6.000 euros puede usarse sin caer en caprichos.

La televisiva explicó, además, que este jueves se sentará en El programa del verano para hablar con su presentador, con el que fue pillada besándose hace unos años. "Primero quiero darle las gracias a Joaquín Prat porque me ha defendido mucho y muy bien. Me sentaré con él y lo voy a decir todo", subrayó.

Por otro lado, parece ser que la relación entre Berrocal y Cristian Suescun ha mejorado tras el final del programa. Y es que, durante su estancia en la villa, ambos protagonizaron numerosas idas y venidas. No obstante, lo que parecía una guerra, podría llegar a buen puerto.