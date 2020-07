Manu Tenorio confunde la banda sonora de 'Regreso al futuro' con la de 'Star Wars' en 'Pasapalabra'

La prueba musical sigue siendo una de las que más juego da en Pasapalabra cada tarde, pero este lunes la respuesta de uno de sus participantes dejó muy sorprendido a Roberto Leal, al público y a los espectadores.

"¡Me encanta! No es una canción al uso, es una saga cinematográfica lo que buscamos", anunció el presentador a Manu Tenorio y J. Vaquero, que se enfrentaron en la prueba del concurso de Antena 3 por 5 segundos.

Ambos torcieron el gesto al escucharle, y Leal dio paso a la primera pista, los primeros acordes de la banda sonora de la saga que debían averiguar. Tenorio fue el primero en apretar el pulsador, aunque sin mucha convicción.

"¿La Guerra de las Galaxias?", respondió el cantante. El presentador le pidió que continuara la canción, pero Tenorio exclamó: "¡No me pidas que te la cante porque esto no tiene letra!", provocando las risas en el plató.

Entonces, Leal le pidió que la tarareara, pero el artista volvió a excusarse: "Es que no me la sé, esa clase me la salté", afirmó. El presentador señaló que "no te voy a hacer pasar un mal rato porque no es esa saga".

Vaquero, sorprendido de que su rival no acertó la respuesta, admitió que "si le he aplaudido" pensando que era la correcta, y en el rebote, el cómico tiró por otra saga cinematográfica, Superman, pero también falló.

J. Vaquero y Manu Tenorio, en 'Pasapalabra'. ATRESMEDIA

La pista en la que se jugaban 4 segundos fue "una frase de la película: Nadie me llama gallina", señaló Leal. "¡A sí!", exclamó Vaquero, pero Tenorio fue más rápido en apretar el pulsador para responder.

"Regreso al futuro", exclamó el cantante, acertando la respuesta y logrando el tiempo para su concursante. "Había que ponerle letra a la canción", reconoció Leal, mientras que Tenorio añadió que "menos mal que no me has dicho 'El condensador de fluzo'. He visto la saga medio millón de veces".