Coronavirus.- El PPCV creu que Sánchez "menysprea" el turisme valencià: "Només vol salvar Canàries i Balears"

En roda de premsa, ha criticat que el Govern treballe amb l'executiu britànic per a establir connexions segures amb les illes i ha acusat Sánchez i al president de la Generalitat, Ximo Puig, de "deixar arruïnar la campanya turística per la seua improvisació i mala gestió".

"Cada dia que passa veiem com aquest govern és un nyap i una falta de gestió absoluta. En aquesta segona fase de l'epidèmia no té explicació. El govern més gran de la història és el més ineficaç de la història. Embossat, sense acció i desaparegut", ha asseverat, arreplega el PP en un comunicat.

La 'popular' veu responsabilitat política sobre la gestió de la pandèmia i "l'ocultació de dades, sense posar solucions", davant el que creu que "Puig ha de deixar d'amenaçar als altres i prendre mesures: Hem vist el nyap dels hospitals de campanya, el nyap a l'hora de confinar poblacions, el nyap en economia i ara el nyap en turisme".

Ha insistit que "Sánchez menysprea la Comunitat sense que Puig li reclame res" i en què "s'ha de dirigir el Govern d'Espanya, pressionar-li a ell i a la ministra d'Exteriors per discriminar territoris". "El sector turístic està destrossat i no és just perquè és un sector competitiu i modern que genera ocupació i riquesa", ha lamentat.