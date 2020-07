Cs pedirá por carta al Gobierno que tome el control de los rebrotes en Cataluña ante la "nefasta" gestión de Torra

La portavoz adjunta de la Ejecutiva de Ciudadanos, Lorena Roldán, ha avanzado este lunes que, como líder del primer partido de la oposición en Cataluña, va a enviar una carta al Gobierno de Pedro Sánchez pidiéndole que tome el control de los rebrotes en Cataluña ante la "nefasta" gestión que, a su juicio, está llevado adelante el presidente de esa comunidad, Quim Torra.

En rueda de prensa desde la sede de la formación naranja, Roldán ha señalado que Torra no sólo "ha perdido el control" de la pandemia y "no está haciendo nada" para atajar los brotes de covid-19 sino que, además, se está dedicando a "volver a pedir un referéndum ilegal, atacar el Estado de Derecho y a enfrentar a unos españoles con otros".

En concreto, sobre su comparecencia de este lunes, Roldán ha censurado que Torra no haya hecho autocrítica y haya cargado toda la culpa de lo que está ocurriendo con el Covid a los catalanes. "Es un bochorno y una vergüenza que no podemos permitir", ha dicho la política catalana, quien cuestiona que el president pida a los catalanes una responsabilidad que el Govern "no practica".

Y es que, según ha apuntado, desde que estallara la emergencia sanitaria, Torra se ha dedicado a criticar al Gobierno de España e incluso ha "despreciado" la ayuda ofrecida por el Ejército, por lo que, en su opinión, "no está para dar lecciones morales de ningún tipo". Sobre todo cuando se ha pasado todo el sábado, ha dicho, en un acto de "fugados de la justicia".

Así las cosas, y con el fin de evitar el "daño" que está "nefasta" gestión de la crisis sanitaria está provocando en Cataluña, Roldán ha asegurado que Ciudadanos va a hacer todo lo que esté en su mano para tratar de revertir esta situación y salvar el mayor número de vidas y empleos posible.

De entrada, enviará una carta al Gobierno para que tome cartas en el asunto y "proteja y ampare" a los 7,5 millones de catalanes que están en manos de un Gobierno que "tiene otras prioridades" y que, según sus palabras, "genera más caos que el propio virus".

"No tiene excusas para no actuar en este caso", ha subrayado Roldán, recalcando que el Ejecutivo sólo tiene que aplicar el contenido del decreto de nueva normalidad que acordó en su día con su partido, que establece que el Ministerio de Sanidad podrá llevar adelante acciones coordinadas con las comunidades autónomas ante un incremento de los contagios en determinados territorios del país, como es el caso de Cataluña.

"Cuando tenemos un Govern que no está gestionando la pandemia y, además, se le va de las manos, el Gobierno tiene que tomar el control", ha apostillado la senadora de Cs, antes de lamentar que su partido urgiera hace dos semanas al Gobierno a actuar ante la "gravedad" de los rebrotes en Cataluña y a día de hoy aún no haya hecho "absolutamente nada".

En concreto, preguntada sobre la recomendación de Francia a sus ciudadanos de no viajar a Cataluña, Roldán ha insistido en que hace días que su partido viene reclamando medidas de prevención y actuaciones coordinadas con los países del entorno y que ahora la ministra de Exteriores, Arancha González Laya, esté tratando de "salvar los muebles".

"Lo veníamos advirtiendo y lamentamos que se llegue tarde y mal", ha manifestado Roldán, quien sostiene que el Ejecutivo debe tomar el control ante situaciones de caos como la surgida en Cataluña y dar una información "real" de lo que está pasando tanto en esta comunidad como en el resto para que los extranjeros puedan viajar a España "sin miedo".