La Comunitat comptarà amb 218 punts en oficines de Tourist Info per a atendre casos de violència de gènere

La directora general de l'Institut Valencià de les Dones, María Such, ha explicat en un comunicat que es tracta d'una iniciativa conjunta amb Turisme CV que va a permetre que, gràcies a les Tourist Info, "es puga visibilitzar i sensibilitzar sobre el problema de violència de gènere".

Such ha assenyalat que la Conselleria s'ha encarregat de la formació de les professionals que estaran al capdavant dels punts violeta de les Tourist Info, "perquè si es presenta alguna situació d'aquestes característiques estiguen preparades per a respondre coneixent el protocol i derivar els possibles casos perquè siguen atesos per la Xarxa de Centres Dona 24H".

La directora general ha destacat que el turisme és un sector "estratègic" per a la Comunitat Valenciana i per mitjà d'aquesta col·laboració per a la formació de les persones que estan al capdavant de tots els Tourist Info, "s'aporta seguretat, protecció i major qualitat a l'atenció de les dones que visiten la geografia".

Aquesta iniciativa de la Generalitat s'emmarca en els principis de la Llei de Turisme, Oci i Hospitalitat, una norma que se sustenta, entre uns altres, en els principis d'hospitalitat i cultura d'acolliment, ètica i responsabilitat social, vertebració del territori, capital humà, coneixement i corresponsabilitat.

La mesura compta, a més, amb la col·laboració dels ajuntaments dels municipis adherits a les Tourist Info, que són els encarregats de gestionar tant les oficines com la major part del personal que treballa en elles.