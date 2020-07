Mila Ximénez reaparece en 'La última cena': "Echo de menos vivir sin miedo"

Este viernes, La última cena celebró su gran final. Y para la ocasión hubo una comensal muy especial: Mila Ximénez, quien dejó de asistir al programa tras anunciar que padecía cáncer. Ante una emocionada Carlota Corredera, la andaluza intervino por videollamadas y, antes de probar los platos de sus compañeros, tuvo unas palabras para ellos.

Según contó, pasó una semana de vacaciones con Jorge Javier Vázquez en el mar y se encuentra bien de ánimo, pero cuando ve los programas en los que solía participar, se siente mal al ver que "necesita recuperar el tiempo perdido".

Aunque ofrecerá una entrevista en el próximo Sábado Deluxe, Ximénez aseguró "no estar preparada del todo para ello" y que "no iba a dar un discurso basado en la pena". Sin embargo, sí reconoció echar de menos "vivir sin miedo", "sentirse segura" y ser "normal del todo".

Con todo, la colaboradora no perdió la ocasión de sacar su característico y ácido sentido del humor, advirtiendo a los colaboradores para que no se asustaran si tenía arcadas al probar los platos de los finalistas, pues no sería porque estuvieran malos sino por "su situación", en alusión al tratamiento por el cáncer de pulmón.

Entre lágrimas, señaló el éxito de La última cena como algo imprevisible y recordó que su último día en el formato fue "complicadito" aunque, desde que no volvió, lo ha seguido viendo, pues ayudaba a que se divirtiera y se sintiera mejor; aunque matizó no haber visto las entregas hasta el final pues se suele "acostar pronto".