Verdeliss muestra su cuerpo real tras dar a luz a siete hijos: "Mi primer impulso fue descartar esta foto"

La influencer Verdeliss compartió este jueves una imagen de ella misma en bikini en la que muestra las secuelas de haber sido madre de siete hijos.

"Mi primer impulso fue descartar esta foto. Y aunque yo misma me sienta ridícula admitiéndolo, para mí es un ejercicio de valentía 'exponerme", dijo Verdeliss.

"Procuro adaptar poses, seleccionar ángulos en los que salga favorecida... pero ¿sabéis qué? esta también soy yo. Y está bien", añadió.

Verdeliss prosigue: "Mi vientre no es perfecto (según la belleza normativa) y cuando me encorvo no hay quien camufle el exceso de piel. He gestado 7 hijos, dos de ellos incluso al mismo tiempo. No puedo cambiar las 'secuelas', pero sí decidir mi actitud".

"Mi cuerpo ha sido tan poderoso como para crear y cobijar vida... tan saludable como para parir, ser alimento, sostenerme a mi misma y seguir teniendo energía para cada día de crianza. Cada uno de los pliegues me lo recuerda", dijo.

"No prometo muchas fotos así (yo también tengo mis cruzadas internas) pero de alguna forma, me siento reconciliada. Se lo debía a mis hijas y a unas redes más transparentes. Luchamos por erradicar estereotipos, pero ¿cuántas veces somos los peores jueces con nosotras mismas?", concluyó.

La foto tuvo más de 100.000 'Me gusta' en tan solo un día.