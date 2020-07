Coronavirus.- Cs presenta 21 esmenes per a millorar el pacte de la reconstrucció i "no deixar ningú arrere"

20M EP

Cs en Les Corts ha presentat 21 esmenes per a millorar el dictamen de la comissió per a la reconstrucció sanitària, econòmica i social de la Comunitat Valenciana, la qual es debat la setmana vinent, amb l'objectiu de millorar el pacte i "no deixar ningú arrere".