El TSJCV ratifica l'arxiu de la querella presentada per Ortiz (PP) contra el socialista José Muñoz per injúries

20M EP

El Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha ratificat l'arxiu de la causa oberta arran de la querella que va interposar la secretària general del PPCV, Eva Ortiz, contra el secretari d'Organització i diputat del PSPV-PSOE, José Muñoz, per injúries i calúmnies per unes declaracions del parlamentari en les quals recordava que Anticorrupció va demanar la seua imputació quan era regidora d'Urbanisme a Oriola (Alacant) per presumptament afavorir la seua família. La resolució judicial insisteix que la 'popular' no ha facilitat proves que justifiquen continuar el procediment.