La UMH aconsegueix que Prometeo finance un estudi per a determinar la relació entre la diabetis tipus 2 i el sexe

Aquesta és la tercera vegada que l'equip de l'Institut d'Investigació, Desenvolupament i Innovació en Biotecnologia Sanitària d'Elx (IDiBE) de la UMH, liderat pel professor Ángel Nadal, aconsegueix finançament en aquest programa enfocat a grups d'excel·lència, ha incidit la institució acadèmica.

El projecte, titulat "Regulació de la viabilitat i de la funció de les cèl·lules beta i alfa pancreàtiques pels receptors d'estrògens ER-beta i GPER: paper en la teràpia de la diabetis mellitus", s'iniciarà enguany i finalitzarà al 2023.

En ell, participen els investigadors Iván Quesada, Paloma Alonso Magdalena, Cristina Ripoll i Esther Fuentes, a més del sotsdirector de l'IDiBE Ángel Nadal.

L'equip de la UMH es proposa millorar el tractament de la diabetis 'mellitus' tipus 2, una malaltia crònica que es caracteritza per nivells augmentats de glucosa en sang.

També, estudiaran els efectes secundaris de l'hormonoterapia aplicada davant determinats tipus de càncers, com el de mama o pròstata, sobre la supervivència de les cèl·lules del pàncrees que produeixen insulina.

Del projecte derivarà, a més, una major comprensió de la fisiologia en funció del sexe, ja que una part important del treball se centrarà en el paper de l'estradiol, una hormona esteroide femenina que compleix un important paper en el metabolisme energètic i de la glucosa, tant en condicions de bona salut com en la malaltia.

Segons expliquen els investigadors de la UMH, l'estradiol (E2) és una hormona sexual, produïda en els ovaris, tradicionalment implicada en la diferenciació sexual, la pubertat i la reproducció.

Però en les dos últimes dècades s'ha comprovat que l'estradiol compleix moltes altres funcions fisiològiques. Entre elles, la regulació del sucre en sang.

En concret, s'estudien els seus efectes sobre les cèl·lules beta del pàncrees que generen insulina per a baixar el nivell de glucosa i sobre les cèl·lules alfa que generen glucagó per a augmentar-ho. L'estradiol també protegeix a la cèl·lula beta de la mort cel·lular però, fins al moment, es desconeix si fa el mateix en la cèl·lula alfa.

L'estradiol, expliquen els experts, necessita de molècules receptores que ho transporten al nucli de les cèl·lules per a fer la seua funció. En aquest aspecte se centrarà el treball dels investigadors de la UMH. El paper del receptor d'estrògens ER-alfa en la funció i la supervivència de la cèl·lula beta està relativament ben estudiat.

No obstant açò, no ocorre el mateix amb els altres dos receptors d'estrògens: ER-beta i GPER. La dissecció dels mecanismes d'acció de l'estradiol a través dels receptors d'estrògens ER* i GPER en el pàncrees endocrí que es proposa en aquest projecte, contribuirà a conéixer millor com afecta el sexe del subjecte la regulació de la glucosa.