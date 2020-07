El comercio del centro de Sevilla languidece entre carteles de 'Se alquila'

Basta con dar un paseo por el centro de la ciudad para percibir los efectos casi devastadores que está teniendo la pandemia del coronavirus en el pequeño comercio. Los carteles de 'Se alquila', 'Se traspasa' o de 'Liquidación por cierre' asaltan al peatón cada pocos pasos y las perspectivas, lamenta el sector, no son buenas. A los problemas "endémicos" que padece el comercio del Casco Antiguo desde hace tiempo se suman ahora los propios de la crisis sanitaria, lo que deja al centro en una situación "preocupante", tanto "comercial como económica".

Los datos, por el momento, no son alentadores. A finales de junio, el 8% de los comercios del centro habían echado la persiana definitivamente, mientras que un 2-3% más sufren una situación de "incertidumbre" a corto plazo. Así lo explica a 20minutos Antonio Pérez, presidente de Alcentro, la Federación de Comercio y Servicios del Centro de Sevilla, que puntualiza que estas cifras se refieren a los asociados a la federación, si bien se pueden "extrapolar" a todo el comercio de la zona. Aunque no existe un censo oficial, la organización calcula que en el centro hay aproximadamente unos 2.000 comercios al por menor.

La hostelería y todo los relacionado con el turismo, así como el comercio textil –moda, complementos, etc.– están siendo los sectores más afectados por la crisis, así como aquellos locales que se ubican en las calles secundarias, ya que las "prime, como Sierpes o Tetuán, aguantan mejor", aunque al final, el problema "es general y puede llegar a todos", afirma Pérez.

El coronavirus, además, ha traído problemas nuevos que se suman a los "endémicos" que ya sufre el sector en la zona desde hace tiempo. Uno de ellos es consecuencia del descenso del tráfico peatonal en Sevilla capital, que Pérez cifra en un 54% en el mes de junio. Un dato que, afirma, "tiene que ver con factores como el miedo a coger el transporte público", lo que para el centro "tiene una gran afectación".

Otro de los comercios cerrados y en alquiler en San Eloy. B. R.

Metro y aparcamientos

Y es que el sector insiste en que, como ya sucedía antes de la pandemia, uno de los principales obstáculos a los que tienen que hacer frente es la accesibilidad al centro de la capital. "Se está buscando un modelo de ciudad del siglo XXI, amable, ecológica, moderna", explica el presidente de Alcentro, pero esta aspiración "no puede llevarse a cabo con infraestructuras del siglo pasado, sin metro y sin una red de aparcamientos actualizada". Esto no significa que los comerciantes no apoyen proyectos como las peatonalizaciones, sino que estas y otras medidas deben ir de la mano de "alternativas ya hechas, no sobre el papel", para evitar que el centro "se convierta en un gueto".

Pérez admite además otros factores propios del sector. "Hay que ir hacia un concepto de comercio moderno, digital y competitivo con la venta online", continúa, porque está convencido de que el centro de Sevilla "lo tiene todo para ser un centro de actividad comercial y económica importante", pero "hay que ayudarlo".

Y estas ayudas no tienen porqué ser todas económicas. "Los líderes de las administraciones tienen que prestar atención a la problemática del centro y hacer un análisis de la situación, porque no se puede cambiar la tendencia sin ese análisis", asevera. Un estudio que debería comenzar, explica Pérez, por un censo comercial y por las acciones a corto y medio plazo que se deben desarrollar. El centro, en definitiva, tiene que ser "seguro y atractivo" y, aunque "no hay fórmulas mágicas" para conseguirlo, sí se pueden tomar algunas medidas. "No puede ser que en una ciudad moderna como la que pretendemos haya falsificadores en la calle Tetuán delante de la tienda original", lamenta el presidente de Alcentro, que insta a las administraciones a "solucionarlo".

Comercio en liquidación por cierre en la calle Silencio de Sevilla. B. R.

El turismo es otro factor a tener en cuenta, y el descenso de visitantes en estos momentos "está teniendo un impacto brutal", sobre todo, "para hosteleros y hoteleros". Al hilo de la polémica que suscita este sector y los detractores que acusan al Ayuntamiento de "masificar" el centro, Pérez afirma tajante que "el turismo siempre es bueno porque supone una aportación económica importante". Aunque no cualquier turismo, aclara, porque "el que bebe en la calle, orina y demás es malo, pero el que ocupa hoteles o visita monumentos es bueno". Y en este sentido, reconoce que se está haciendo "un buen trabajo" para atraer a un turismo de calidad a la ciudad.

Lo que pase a partir de ahora, concluye Pérez, no lo sabe nadie. "El problema de fondo es la incertidumbre y de eso nadie tiene la culpa". La "mayoría de los comerciantes ignoran qué va a pasar después del verano y en la campaña de invierno", afirma Antonio Pérez , que recuerda que todo apunta a que la pandemia provocará, en toda España, el cierre de un 20% de los comercios. "Eso va a pasar y lo que hay que hacer ahora es ayudar a que ese 80% restante aguante el tirón".