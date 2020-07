Patricia Steisy habla por primera vez de su lucha contra la anorexia: "No es un capricho, es una enfermedad"

Patricia Steisy fue la protagonista de la última entrega de El peso justo, el programa que conduce Nuria Marín en Mtmad, la plataforma de contenidos audiovisuales de Mediaset España. Durante la conversación se tocaron distintos temas, entre ellos, la batalla que la extronista de MyHyVsufrió contra la anorexia.

La 'exsuperviviente' echó una mirada al pasado para recordar la mala época que vivió a la edad de 18 años, cuando peleó contra sus desórdenes alimenticios. "Tuve anorexia de chica, pero nunca lo había contado. Era muy pequeña, tenía 18 años. Fue muy heavy y muy rápido", avanzó.

Steisy confesó que no se sube a una báscula desde hace años, ya que lo tiene "prohibido". "No me he vuelto a pesar. Pensé que si no lo hacía sería mejor. O paraba o caía muy rápido", destacó, recordando uno de los arranques de "lucidez" que tuvo: "O paro o me meto en una espiral de que no puedo salir".

Los motivos de su trastorno alimenticio

La andaluza contó lo pasó realmente mal. "Nos dimos un gran susto, hice sufrir mucho a mi madre", admitió antes de revelar el motivo por el que cayó en esta enfermedad: la joven se comparaba constantemente con sus compañeras de trabajo y, además, acababa de salir de una situación de "maltrato".

"Era incapaz de tomar una decisión por mí misma, la manera de sentirme poderosa empezó por no comer, porque si yo no comía, no adelgazaba, por lo que yo controlaba mi cuerpo, me sentía poderosa", recordó.

El rostro de Mediaset reconoció sentirse recuperada y que es cuidadosa para no volver a caer en la misma situación. "En cuestión de seis meses u ocho meses fue una burrada lo que adelgacé. Terminé mareándome, desmayándome. La última vez que me pesé en una báscula por mí misma ponía 42 kilos".

Steisy ha compartido una publicación este miércoles en Instagram para pedir comprensión sobre una situación que todavía cuesta tratar en distintos ámbitos. "No es un capricho es una enfermedad reconocida por la OMS", ha defendido la andaluza, agradeciendo el apoyo de sus seguidores y mandando un mensaje de ánimo a todas aquellas personas que padecen enfermedades de este tipo.