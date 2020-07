El Centre d'Alimentació Sostenible de València passarà a ser fundació per a obrir-se a patrons públics i privats

Així ho ha anunciat aquest dimecres l'alcalde de la capital valenciana, Joan Ribó, qui ha assenyalat que per a açò s'escometrà "un canvi en l'estructura jurídica" d'aquest centre i ha detallat que la modificació dels estatuts de l'entitat es portarà al pròxim ple ordinari del consistori, previst per a la setmana vinent.

"Ho anem a fer en aquest pròxim ple, per a passar els estatuts de centre propi -de l'Ajuntament- a fundació, per a així treballar com a fundació a nivell mundial", ha apuntat el primer edil, el qual ha recordat que fins ara el CEMAS, "amb la seua estructura actual, depenia exclusivament dels pressupostos municipals".

Ribó s'ha pronunciat d'aquesta manera en la roda de premsa que ha oferit juntament amb el regidor d'Agricultura, Alimentació Sostenible i Horta, Alejandro Ramon, i el director del CEMAS, Vicent Domingo, amb motiu del primer aniversari del centre. Així mateix, ha explicat que la modificació es planteja "amb dos grans idees: treballar a València i treballar a nivell nacional i internacional".

Respecte a la primera, ha dit que se centrarà en el foment de la producció local, del xicotet comerç de barri i dels mercats municipals, i de la formació alimentària, mentre que sobre la segona, ha afirmat que es buscarà "la col·laboració amb xarxes internacionals de ciutats", que es treballarà l'autonomia alimentària i altres aspectes relacionats amb la cultura i la documentació.

El canvi en el CEMAS coincideix amb la creació, en la Regidoria d'Agricultura, Alimentació Sostenible i Horta i, per tant, "dins de l'Ajuntament", d'"una secció específica d'alimentació sostenible". "Serà una nova ferramenta que tindrem en les pròximes setmanes", ha anunciat Alejandro Ramón.