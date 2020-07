Ricky Martin: "Un hispano, gay, casado con un hombre árabe, viviendo en EE UU en la era de Trump. No es fácil"

Estos últimos meses no han sido los mejores para Ricky Martin. El cantante ha confesado que la cuarentena le ha pasado factura a su salud mental, desarrollando ansiedad por estar lejos de los escenarios.

En una entrevista para la revista ELLE, el artista se ha sincerado y ha hablado a corazón abierto de todo lo que le ha pasado últimamente, sobre todo de su pasión, la música, y como le ha sentado estar alejado de ella. "No me quiero imaginar sin pisar los escenarios. No me interesa esa opción. Creo que ahí fue donde se activó de manera intensa mi ansiedad. Imagínate, actuar es lo que he hecho toda mi vida, y de repente eso ya no existe", ha reconocido.

Ricky Martin ha confesado que la música es "su psicoanálisis" y lo que le ha ayudado durante la cuarentena a poder superar la depresión y la ansiedad. Ahora con las pilas recargadas, no ve el momento en volver a dar conciertos.

El cantante ha admitido que no puede esperar para pisar los escenarios y que su intención es continuar con la gira que tenía programada, aunque lo más importante es la seguridad. "Yo no he cancelado mi gira. Estoy seguro de que regresaremos a tocar, a dar esa experiencia cultural. Vamos a encontrar una fórmula para que todo el mundo esté seguro. No hay prisa, porque yo pienso estar en esto hasta la ridiculez", ha explicado.

En cuanto a su vida más personal, el artista ha comentado que en ese aspecto no puede estar más feliz, y ha hablado de su hija Lucía, nacida el pasado 24 de diciembre mediante gestación subrogada: "Imagina, una niña con dos papás y tres hermanos: ¡será la dueña del mundo! De hecho, Lucía ya se queda con todos y no tiene ni un año".

Sus hijos son una gran fuente de felicidad para el cantante, y es que explica que uno de los mejores momentos de su día es cuando después de levantarse a las seis de la mañana para hacer 'kriya yoga' llegan sus cuatro hijos a las ocho, y es cuando "su sonrisa termina de resolverlo todo".

Otro tema que salió a la luz en la entrevista fue su vida en Estados Unidos, algo que por su condición puede ser complicado. "Yo, un hispano, gay, casado con un hombre árabe, viviendo en Estados Unidos en la era de Trump. No es fácil. No lo es. Pero yo no soy una víctima. Al contrario. Vamos a utilizar nuestra voz para todos aquellos que no son escuchados. No podemos seguir diciendo en broma ¡ay, jodido negro! o ¡jodido maricón! sólo porque es así, porque es mi amigo y a él no le molesta. Así que basta. Yo no puedo cambiar el mundo, aunque sí puedo cambiarme a mí y a mi familia. Aceptar que con mi palabra he hecho daño sin saberlo. Ahora quiero ayudar”, ha relatado.