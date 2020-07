Coronavirus.- La Comunitat Valenciana detecta tres nous brots i realitza 750 PCR en els de Santa Pola i Peníscola

Així ho ha indicat la Conselleria en la seua actualització de l'evolució de la pandèmia, en la qual ha destacat que s'han detectat set casos nous en el brot de Gandia (84 en total) i huit en el de Peníscola (28 en total), així com altres quatre en el de Benidorm (huit en total).

Pel que fa als nous brots, hi ha dos d'origen familiar (el de Cullera, amb quatre casos, i el de Guadassuar, amb set), mentre que el de Xirivella té com origen una festa de joves, amb tres positius.

En el cas del brot de Peníscola, s'ha ampliat la crida perquè acudisquen a realitzar-se la prova totes les persones que van passar per la discoteca també els dies 14, 15 i 16 de juliol. Les proves es realitzen en l'Esplanada del Port, Edifici de Servicis Socials de Peníscola, en horari de 9 a 14 hores i de 16 a 21 hores.

En total, s'han confirmat 79 casos nous per prova PCR des de l'última actualització, la qual cosa situa la xifra total en 12.191 persones: cinc a Castelló (1.701 en total); 38 en la província d'Alacant (4.116 en total); i 36 en la província de València (6.369 en total). A més, s'han reasignat casos a les províncies de València i Alacant.

D'aquesta forma, en aquests moments queden actius 497 casos, la qual cosa suposa un 2,52% del total de positius. Els hospitals valencians tenen, actualment, un total de 58 persones ingressades, una menys que en l'última actualització: la província de Castelló es manté amb 14, sense pacients en UCI; 12 en la província d'Alacant, d'ells tres en la UCI; i 32 en la província de València, quatre d'ells continuen en UCI.

El nombre total de proves dutes a terme per a la detecció del coronavirus ha sigut de 527.741, de les quals 397.449 han sigut PCR i 130.292 test ràpid.

49 ALTES I CAP MORT

La Comunitat Valenciana no ha registrat cap defunció per coronavirus l'última jornada, per la qual cosa el total continua en 1.477 persones. Per províncies: 227 en la província de Castelló, 513 en la d'Alacant i 737 en la província de València.

Al mateix temps, cal sumar 49 noves altes a pacients amb coronavirus, per la qual cosa el total de persones curades ascendeix ja a 17.783 persones: 2.534 a Castelló, en 5.921 Alacant i 9.327 a València. A elles cal sumar un alta a una persona desplaçada.

Les residències de la Comunitat Valenciana no registren cap defunció des del 25 de juny, per la qual cosa s'acumulen 26 dies seguits sense defuncions per coronavirus.

En aquests moments hi ha algun cas positiu en 8 centres: 1 en la província de Castelló, 1 en la d'Alacant i 6 en la província de València. En les últimes 24 hores hi ha hagut un positiu en un resident.

En aquests moments, es troben sota vigilància activa de control sanitari dos residències en tota la Comunitat Valenciana, les dos en la província de València