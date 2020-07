La fiscal demana investigar a Camps per fals testimoni en el judici de Gürtel

La fiscal ha demanat en el judici per suposades adjudicacions irregulars a la trama Gürtel per la visita del papa a València en 2006 que el tribunal ordene investigar per fals testimoni a l'expresident de la Generalitat Valenciana Francisco Camps per la seua declaració com a testimoni en aquesta vista.

Després de comunicar les seues conclusions definitives per als vint-i-dos acusats, la fiscal anticorrupció Concepción Nicolás ha sol·licitat que la Sala "deduïsca fals testimoni contra Francisco Camps".

Igualment ha reclamat que es procedisca a investigar per possible fals testimoni en aquest judici a altres dos testimonis, César Tomás Martín Morales, excap de l'Empresa Municipal de Suelo y Vivienda de Boadilla del Monte (Madrid), i Victoriano Llanes Terrazo, excap dels Serveis Jurídics de Radiotelevisió Valenciana.

La fiscal ha recordat que "van ser degudament advertits quan se'ls va prendre jurament o promesa de dir veritat i van faltar palmàriament a la mateixa en fets que poden ser clarament constatables".

Francisco Camps va negar en la seua declaració testifical en aquest judici que haguera ordenat adjudicacions a la trama corrupta i va assegurar que amb el seu responsable a València, Álvaro Pérez, el Bigotes, no aniria "ni al girar el cantó".

L'Audiència Nacional ha représ amb les conclusions definitives el judici dels vint-i-dos acusats d'aquesta peça del cas de corrupció relacionat amb el PP, seguida per suposades adjudicacions irregulars a l'entramat liderat per Francisco Correa per la visita del papa Benet XVI a València al juliol de 2006 per a participar en la V Trobada Mundial de les Famílies.

Segons la Fiscalia Anticorrupció, després d'assumir la Radiotelevisió Valenciana (RTVV) el senyal de la retransmissió de la visita del papa, l'entramat de Gürtel va aconseguir que l'ens públic li adjudicara un muntatge de pantalles i so als carrers de València per "un preu desorbitat" de més de set milions d'euros.

La Fiscalia manté que el llavors director general de RTVV, l'acusat Pedro García Gimeno, vulnerant les normes de contractació pública, va dur a terme actuacions per a aquesta adjudicació per la qual es va repartir més de tres milions d'euros amb els membres de la trama Francisco Correa, Pablo Crespo; Álvaro Pérez, el Bigotes, i el també acusat Ramón Blanco Balín, assessor del grup.

La fiscal ha rebaixat la seua petició de pena per a onze acusats que havien pactat confessar els fets i alguns dels quals han retornat ja diverses quantitats de diners.

En concret el considerat número 3 de la trama Gürtel i màxim responsable a València, Álvaro Pérez, el Bigotes, -ja en la presó complint condemna per altres peces del cas- per a qui ha sol·licitat deu anys i quatre mesos de presó, quan en les seues conclusions provisionals la Fiscalia reclamava 37 anys i tres mesos.

Per a José Ramón Blanco Balín, que abans s'enfrontava a una petició de 18 anys de presó, ha demanat un any i set mesos. La fiscal ha sol·licitat set anys i dos mesos de presó per a Pedro García Gimeno, quan abans reclamava 40 anys, la màxima petició de pena.

La representant del Ministeri Públic ha aclarit que la rebaixa respecte a Pedro García Gimeno queda supeditada al fet que confesse tots els fets en el seu torn d'última paraula tal com ha manifestat en un escrit que ha presentat al tribunal.

Igualment ha rebaixat la seua petició de pena per a tres exdirectius de RTVV que van acordar amb la Fiscalia confessar els fets, per a cadascun dels quals demana dos anys de presó quan abans reclamava entre deu i onze, i per a cinc empresaris, per als quals reclama entre huit mesos i quatre anys de presó -abans entre 10 i 15 anys-.

La fiscal ha mantingut les seues peticions de penes per als acusats que no han pactat amb la Fiscalia, entre ells Francisco Correa i Pablo Crespo, ja en la presó complint condemnes per altres peces de Gürtel, per als qui ha reclamat 38 i 37 anys de presó, respectivament.

Així mateix, per a cinc exdirectius de RTVV i dos empresaris per als quals demana entre deu i 29 anys de presó, en concret aquesta última pena per a l'administrador de Teconsa, José Luis Martínez Parra.

La fiscal ha retirat l'acusació per a altres dues empresàries al no haver quedat acreditada la seua participació en els fets.

En aquest judici també va declarar com acusat abans que morira per coronavirus l'expresident de les Corts Valencianes i exdirector general de la Policia Juan Cotino, per a qui la Fiscalia demanava en les seues conclusions provisionals onze anys de presó i que no es trobava entre els acusats que van pactar.