Coronavirus.- El Colegio de Enfermería espera que el homenaje sirva para que no se olvide a las enfermeras

Según ha informado la organización colegial en un comunicado, a dicho acto ha asistido el presidente del Consejo General de Enfermería (CGE) de España y del Colegio de Enfermería de Córdoba, Florentino Pérez Raya, quien ha agradecido este reconocimiento al "ejercicio de profesionalidad y entrega sin precedentes" que han realizado estos profesionales.

Ha dicho esperar "que este símbolo sirva para que no caiga en el olvido que las enfermeras se han dejado la piel en esta pandemia, ofreciendo sus mejores cuidados, a pesar de no contar con los medios de protección necesarios, poniendo en peligro sus vidas y la de sus seres queridos".

Pérez Raya ha remarcado que la escultura es "el recuerdo imperecedero de un momento en el que toda la sociedad ha remado a la par para superar esta crisis: los cordobeses han tenido un comportamiento ejemplar y los sanitarios hemos estado más unidos que nunca", por lo que ha pedido "que este esfuerzo no caiga en saco roto", siendo "vital que no nos relajemos y que mantengamos las medidas de seguridad", pues, "desgraciadamente, el virus no ha desaparecido", y "el peligro sigue siendo muy real, como ya hemos visto con el rebrote que se ha producido en nuestra ciudad".