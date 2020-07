Cvirus.- CSIF insta Sanitat a garantir les mesures de seguretat i a senyalitzar circuits d'entrada i eixida

Sobre aquest tema, ha afirmat que accions bàsiques com oferir gel hidroalcohòlic en l'entrada del centre per a desinfecció o establir circuits amb entrades i eixides senyalitzades dins del recinte "no es produeixen en molts casos".

Així mateix, ha recalcat que eixos informes també haurien de contemplar triatges, per a evitar, per exemple, que pacients que puguen estar contagiats per Covid-19 recórreguen diferents estades d'un centre de salut.

En eixe sentit, ha exigit a la Conselleria d'Hisenda que desbloquege les al voltant de 40 places de tècnics de prevenció que estan pendents de cobrir i una de les tasques de la qual consistiria a confeccionar aquests informes tècnics.

A més, ha reclamat un pla de contingència per escrit que establisca, de manera homogènia i en tots els departaments de salut, què fer davant situacions de risc com a rebrots o una nova ona de contagis. El sindicat insisteix en la necessitat que "no es produïsca descoordinació, com la hi ha hagut durant els mesos de l'estat d'alarma".

El sindicat ha posat l'accent igualment en la disponibilitat de protocols d'actuació per a organitzar l'assistència a domicili. En aquest aspecte, ha recalcat, en un escrit amb preguntes presentat a Conselleria, que "després de la recomanació donada per la consellera que solament acudisquen al centre de salut els pacients amb casos que revestisquen gravetat, entenem que poguera haver-hi confusió, doncs mèdics i infermers són els professionals facultats per a valorar la situació quant a la citada gravetat".