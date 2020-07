El ICHH hace un llamamiento para donar sangre en Canarias

Si bien, matizan, que todos los grupos sanguíneos son necesarios, actualmente los grupos A+ y O- son los más solicitados para atender la actividad hospitalaria en Canarias, demanda que está produciendo un descenso en los niveles de stock en el Centro Canario de Transfusión, según informó el Ejecutivo autonómico en nota de prensa.

Al respecto, explican que el número de donaciones en verano descienden por una mayor movilidad de los donantes habituales, el cambio en sus rutinas durante las vacaciones, las altas temperaturas que afectan a los niveles de tensión arterial de las personas interesadas en donar o la imposibilidad de organizar colectas en empresas y centros educativos, entre otros.

Así, piden donar antes de salir de vacaciones, ya que según el protocolo como medida de prevención no se puede donar sangre si se ha viajado fuera de Canarias en los últimos 14 días.

El ICHH mantendrá la próxima semana operativo diferentes puntos de extracción temporal en Las Palmas de Gran Canaria, San Bartolomé de Tirajana, Mogán, San Cristóbal de La Laguna, Adeje, La Orotava y San Bartolomé, así como los puntos fijos de donación disponibles en Canarias.

Para donar sangre actualmente "es imprescindible" solicitar cita previa a través del formulario ubicado en la portada del sitio web efectodonacion.com. La cita será confirmada mediante llamada telefónica. Además se recomienda revisar la información ubicada en las pestañas de la web 'Información' y 'Protocolo' para familiarizarse con las medidas de seguridad establecidas.

En cuanto a los requisitos necesarios para donar sangre se encuentra estar en buen estado de salud general, tener entre 18 y 65 años de edad, pesar más de 50 kilos y, en el caso de las mujeres, no estar embarazadas. A ello se suma la necesidad de no presentar cuadros de tos o síntomas respiratorios, no haber sido diagnosticado o haber estado en contacto con personas afectadas por Covid-19 y no haber viajado fuera de Canarias en los últimos 14 días.