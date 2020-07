El emotivo reencuentro de Rafa Mora y Macarena tras la primera expulsión de 'La casa fuerte': "Eres la ganadora moral"

Tras poco más de un mes de concurso, La casa fuerte vivió este jueves sus primeras expulsiones. María Jesús y Juani y Labrador y Macarena fueron las dos parejas eliminadas que no vivirán la semifinal del reality, pero a esta última concursante no le costó demasiado pasar esta amarga noticia, pues tenía a su novio Rafa Mora esperándola en plató.

La catalana y el valenciano vivieron un emotivo reencuentro en el programa lleno de tiernas palabras, aunque tuvieron que guardar la distancia de seguridad, por lo que no pudieron ni besarse ni abrazarse, lo cual no fue un impedimento para dejar un romántico momento.

"Cariño, lo has hecho genial. Para mí eres la ganadora moral, sin duda. Modales, siempre, una clase, una educación y un saber estar que hacía falta en esa casa y tú lo has demostrado", alabó el colaborador de Sálvame haciendo que su pareja se rompiera a llorar. "Lo has hecho genial y estoy muy orgulloso de ti. Ojalá pudiese abrazarte".

"Eras la novata de la casa, pero has estado a la altura", añadió el extronista de Mujeres y hombres y viceversa y luego le contó que había aprobado la selectividad con nota.

Ante estas emotivas palabras, Jorge Javier Vázquez le preguntó a Labrador, examigo de Rafa Mora y pareja de concurso de Macarena Millán, que qué le había parecido este recibimiento, a lo que él contestó que ni estaba escuchando. "Labrador me lo ha hecho pasar fatal [...] A mí me han hecho pasar de todo, pero siempre he mantenido la buena educación que me han dado mis padres", apuntó la concursante recién llegada.

"Rafa me hace sentir la mujer más especial y bonita del mundo, me cuida, me ama, me protege todos los días de la vida. Todas las mañanas me recuerda lo bonita que soy y estoy súper orgullosa de ti, te amo y te admiro, porque tienes los mejores valores que se pueden tener", declaró Macarena, haciendo llorar también a su novio.

Su concurso con Labrador

Después, el presentador quiso ahondar un poco más en su paso por el concurso, a lo que ella contestó: "No lo he pasado regular, lo he pasado muy mal. Menos mal que estaban Maite, Leticia y Yola, porque si no, no sé qué hago".

Al darse por aludido, Labrador aseguró que también lo había pasado mal y en muchos momentos se sentía solo. "Macarena es muy buena chica, pero por lo único por lo que yo me enfadé con ella es porque yo tuve discusiones con Maite y ella se reía cuando se metía conmigo", comentó.

El exparticipante de Gandía Shore explicó que creía que su enemistad con Rafa Mora no había influido, porque a él nunca le importó formar pareja de concurso con ella. Aun así, no cree que pueda volver a ser amigo del tertuliano.