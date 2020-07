Oriana trata de boicotear la cena de Cristian Suescun y Yola Berrocal en 'La casa fuerte': "Jessica, estamos contigo"

Durante la última semana, Leticia Sabater le propuso a su pareja en el concurso La casa fuerte, Yola Berrocal, preparar una cena sorpresa para ella y Cristian Suescun, el hijo de Maite Galdeano, con quien la artista ya había tenido algún acercamiento.

Y no solo eso, pues las organizadoras del evento también hicieron una "pulsera tobillera del amor" para Suescun y ataron sus camas por si al final de la cena los comensales decidían usarlas después de que Sabater se ofreciera a dormir en el porche si fuera necesario.

Oriana, Iván, Cristina y Ferre boicotean la cena

Una vez la cena comenzó, Cristian le dijo a Yola que estaba encantado por haber conocido a una persona "tan buena". Pero poco duró la paz, pues de repente Oriana, Iván, Ferre y Cristina irrumpieron con unos carteles en los que se podía leer "Jessica, estamos contigo. Stop infidelidad".

El mensaje trataba de mostrar apoyo a Jessica, la que sigue siendo pareja de Cristian Suescun, y rechazo a la relación que este parece tener con Yola Berrocal. "Pensad en el daño que le estáis haciendo a la tercera persona", les dijo Marzoli antes de retirarse.

Por su parte, Suescun aseguró haber "respetado" a su novia. Después de la cena, en la que no pasó nada entre sus protagonistas, Sabater trató de restarle importancia a los comentarios de sus compañeros. "Te digo que les da envidia, me he empezado a reír incluso. No pueden respetar el no salir en un vídeo", le dijo a una afectada Berrocal.

Ya en la gala, Marzoli defendió su postura: "Odio el tema de la infidelidad. Yola sabe que él tiene pareja, y Cristian, si quieres tener algo con ella, deja antes a tu novia". Unas palabras ante las que Jorge Javier Vázquez decidió recordarle que ella le puso los cuernos a Tony Spina.

"Pero con el tiempo se aprende y era muy pequeña", se justificó Marzoli. Por su parte, Yola comentó que había hablado con Suescun y que respetaba que no fuese a pasar nada más entre ellos. "Me pareció súper mal que se abalanzaran sobre nuestra mesa, eso no se puede consentir", dijo sobre el boicot.

Entonces, el hijo de Maite Galdeano contó que su motivo para ir a la cena fue que quería tomarse "un chuletón" y "probar un trago de crianza", además de "decirle por quincuagésima vez a Yola" que solo son "amigos".

Por alusiones, Berrocal explicó que ella "se había sentido deseada en alguna ocasión por Suescun" y que no se "habría metido en la relación si Cristian no hubiera dicho varias veces que no está enamorado de su novia y que no sabe cómo dejarla", algo que Suescun negó.