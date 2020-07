Labrador acusa a Pilar Yuste de quedarse con su dinero cuando le representó y esta le llama "chulo de mierda"

Durante la semifinal de La casa fuerte, cuatro fueron los expulsados: María Jesús Ruiz, Juani Garzón, Macarena Millán y José Labrador. Este último mantuvo dos tensos enfrentamientos a su llegada a plató. El primero de ellos contra Rafa Mora y el segundo con Pilar Yuste, representante de celebridades como Miriam Saavedra.

Ya durante la gala, esta hizo varios comentarios negativos sobre el valenciano, y cuando se supo que iba a entrar en el plató se retiró, según comentó Jorge Javier Vázquez. Este reveló, al regreso de la colaboradora, que Labrador la había acusado de "sustraerle pasta y robarle dinero de sus bolos" en la época en la que fue su representante tras su aparición en el reality Gandia Shore.

"¿Eso lo ha dicho en serio? Quiero que me lo digas a mí y en la cara", respondió Yuste, visiblemente sorprendida. Tras preguntar si podría haber consecuencias legales, Labrador reconoció que las palabras de Jorge eran ciertas, aunque matizó que se trataba de algo que le había comentado al presentador "en privado". "¿Por qué dejamos de trabajar juntos?", preguntó el valenciano, que también comentó, con desprecio, que Yuste tiene alitosis.

"Dejamos de trabajar juntos porque tú te fuiste con otra persona. Mira chico, de verdad, me das una pereza... ¿sabes que has hecho una pena de concurso y se lo has dificultado a Macarena? Arréglate la cara esa de Don Limpio que tienes, que es lo único que has hecho en el programa", respondió Yuste en alusión al paso de Labrador por La casa fuerte.

"Te molestó muchísimo que me fuera con otro representante. Cuando salí de Gandía Shore ni siquiera tenías que llamar a las salas, porque todo el mundo me quería para los bolos", dijo el aludido mientras se reía. "Eres un chulo de mierda y un sinvergüenza, eres lo peor. No vas a pisar Telecinco como que yo me llamo Pilar Yuste", amenazó al exconcursante de La casa fuerte.

Para aliviar tensiones, Toñi Moreno comentó, bromeando, que Labrador había hecho algo peor que nadie había mencionado: "Me ha dicho que si he dado a luz ya y lo hice hace cinco meses. Sé que no he perdido todavía el peso que debería, pero hay que fastidiarse", unas palabras ante las que el valenciano se defendió asegurando que "Le encantan las chicas embarazadas".