Kira Miró se 'enfada' con Pilar Castro en una de las pruebas de 'Pasapalabra': "¡Si fui yo!"

La prueba musical es una de las que más éxito tiene entre concursantes, invitados y presentador dePasapalabra, pero este jueves provocó un 'enfrentamiento' entre Kira Miró y Pilar Castro por culpa de los pulsadores.

"Vamos con la pista musical. Pilar, en los dos programas anteriores has ganado una y has perdido otra. A por el desempate: ¿Qué pasará?", afirmó Roberto Leal. "El año de la canción es la mejor añada que ha habido en nuestras generaciones".

Miró enseguida contestó: "Es 1980", pero el presentador la corrigió: "Casi, es el año 1979. Por cinco segundos de premio..." y Leal dio paso a la primera pista. Castro fue la primera en darle al pulsador, mientras que su compañera bailaba al ritmo de la música.

Cuando paró, la canaria comenzó a cantar, pero el presentador la frenó indicándola que no la tocaba a ella. Miró exclamó: "¡Pero si fui yo!", mientras que Castro sonreía intuyendo la respuesta: "Es The Police", y tarareó un poco el tema Message in a Bottle del grupo británico.

"Tú la tenías también, ¿no?", preguntó el presentador a Miró. "La tenía, pero he ido de súper sobrada total y he dado por hecho que era mi luz la que se había encendido y era mi turno, pero no", reconoció la actriz.