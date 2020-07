El TS rebutja el recurs de la Generalitat Valenciana contra el projecte d'Intu Mediterrani

En una providència datada el 10 de juliol -avançada per Levante-EMV i a la qual ha tingut accés Europa Press- l'alt tribunal argumenta la inadmissió per "la no possibilitat de recórrer" la sentència en tractar-se d'aplicació de dret autonòmic "sent els preceptes estatals infringits merament instrumentals".

Així, detalla que el rebuig es deu a no haver efectuat "fonamentació suficient i singularitzada" i subratlla que la sala, en la interlocutòria del desembre del 2019, va donar contestació "explícita i suficientment raonada" a la sentència recorreguda en cassació.

L'Advocacia de la Generalitat va presentar recurs en cassació davant el TS en considerar que la sentència del TSJCV xocava amb legislació estatal i directiva europea i, per açò, van sol·licitar a l'alt tribunal que dictara doctrina per a assegurar un procés amb totes les garanties mediambientals, socials i econòmiques.

La sentència de la Secció Primera de la Sala contenciosa administrativa del TSJCV va anul·lar la resolució del 2016 que denegava la proposta dels promotors de Port Mediterrani per entendre insuficient la memòria ambiental elaborada per la Conselleria competent i va emplaçar a realitzar una nova que fixe les condicions perquè l'actuació proposada per la mercantil Eurofund Investiment Port Ademús siga sostenible.

La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, s'ha referit a la decisió del Tribunal Suprem, que és "molt recent i cal estudiar-la bé".

"COMPLIR LA SENTÈNCIA"

"En qualsevol cas el que sí ha transcendit és que pareix que necessita d'una altra avaluació ambiental i, per tant, caldrà complir la sentència i executar-la en els propis termes", ha asseverat Oltra en declaracions a Europa Press.

Els promotors del projecte per a instal·lar el centre comercial a Paterna van assegurar en el seu moment que comptava amb una inversió de 860 milions d'euros i generaria més de 5.000 llocs de treball en la fase d'operació i més de 3.000 ocupacions en la fase de construcció.