Coronavirus.- El PP exigix mascaretes obligatòries a la Comunitat i una direcció d'Atenció Primària

Aquestes mesures parteixen de les més de 60 reunions de la presidenta del PPCV, Isabel Bonig, i el seu equip amb col·legis professionals, societats científiques, sindicats, associacions de pacients, empreses i fundacions de caràcter sanitari.

El seu objectiu és projecte de reconstrucció global on s'integren tots els partits. "No obstant açò, pareix que el full de ruta està marcat i tant Puig com Oltra menyspreen aquestes Corts", ha denunciat el portaveu de Sanitat del PP, José Juan Zaplana, en referència al president de la Generalitat, Ximo Puig (PSPV), i a la vicepresidenta, Mónica Oltra (Compromís).