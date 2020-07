Lola Ortiz revela todo sobre su relación con Leklein: "Nunca me había enamorado de una mujer y me siento superbién"

Hace un mes ya desde que Lola Ortiz comunicó públicamente que mantenía una relación desde varios meses atrás con la aspirante a representar a España en Eurovisión en 2017, Vanessa Klein o más conocida como Leklein.

Todo lo desveló en su canal de Mtmad, Llámame Lola, y ahora ha vuelto a utilizar esta plataforma de Mediaset para responder a todas las preguntas más íntimas de sus seguidores sobre su noviazgo.

La canaria ha contado que es la primera vez que se ha enamorado de una mujer: "Entre mujeres nos conocemos mucho mejor, nos complementamos más y nos entendemos en todos los sentidos. Emocionalmente tenemos un vínculo mucho más grande”.

Aunque no es la primera experiencia que vive con una chica, la exsuperviviente nunca se planteó tener una relación estable sin embargo “este año, cuando cambó un poco mi manera de pensar, se preguntó ‘¿por qué no?, a lo mejor es que ella misma se está poniendo límites que no se tendría que poner".

A la cuestión de si le gustaría casarse, Ortiz ha confesado: “Me encantaría y ya me he imaginado la boda. Ella con su esmoquin negro, yo con mi vestido blanco… maravillosas con nuestros amigos”.

Asimismo, la extronista ha revelado que le gustaría tener hijos con la cantante. “Vanesa y yo lo hemos hablado y hemos pensado que Alberto Santana, que es como mi hermano, nos diese su esperma y fuese el padrino”, ha comentado.