Labrador se salta las normas de 'La casa fuerte' y compromete su concurso

La casa fuerte, el reality veraniego de Mediaset, llega a su recta final y lo hace con polémica. La generada por José Labrador, que ha decidido saltarse las normas del concurso, algo que puede comprometer su andadura en él.

El exparticipante de Gandía Shore ha protagonizado un acto de rebeldía que le ha llevado a romper una de las reglas de oro del reality.

El valenciano, pareja de Macarena Millán, la novia de Rafa Mora, en el concurso, nunca ha sido residente, por lo que nunca ha podido disfrutar de los beneficios que eso reporta. Entre ellos, dormir en el interior y sí tener que hacerlo en el porche de la villa donde conviven con el resto de parejas con poquísimas comodidades.

"Estoy relajado, no me duele nada..."

Así, ni corto ni perezoso, el joven se ha llevado su cama dentro de la casa y se ha instalado en en el dormitorio de Ferre y Cristina. "Me hacía falta, he sido residente por un día", contaba a Cristian Suescun ante las cámaras. "Estoy relajado, no me duele nada... Vamos, estoy de lujo y tampoco me duele el oído por escuchar lo que no quiero escuchar", detalló refiriéndose al resto de parejas con las que no mantiene buena relación.

Labrador, durmiendo en la habitación. MEDIASET

A las puertas de la final, es un gesto que puede acarrearle serios problemas en el concurso, que aún no se ha pronunciado. Se sabe que habrá eliminaciones y quizá Labrador pueda estar expuesto directamente a la expulsión.