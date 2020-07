Fani se enfrenta con Macarena en 'La casa fuerte': "Eres una cerda, todo el mundo te lo dice"

La limpieza en los realities siempre ha sido una causa de discusiones, ya sea en Gran Hermano (en todas sus versiones, de anónimos a VIP) o, incluso, en Supervivientes. Y La casa fuerte no iba a ser la excepción.

Y es que esta semana, los encargados de limpiar la cocina de los 'residentes' son Fani y Christofer, y se han negado a fregar nada de lo que manchen los 'asaltantes', suceso que provocó el enfrentamiento entre la exconcursante de La isla de las tentaciones y Macarena.

"Pues sí, hija, si eres una sucia y no limpias. Te lo dice todo el mundo, tronca, que eres una cerda, todo el mundo te lo dice, te lo dice toda la casa", le dijo Fani a la pareja de Rafa Mora llevándole los platos a la piscina y recriminándole que los limpiase ella.

Discusión de Fani y Macarena, en 'La casa fuerte'. MEDIASET

La discusión continuó y Macarena respondió que "pues a mí no me lo han dicho, que me lo digan a la cara". Fani argumentó que "toda la casa te ha dicho a la cara que no recoges, que eres una cerda", repitió.

"Esos platos los llevé ayer por la noche a la cocina y te has encargado tú de devolverlos", se defendió Macarena, pero Fani no cesó en su ataque: "Yo no soy una sucia y tengo todo impoluto. No tengo que fregar tu mierda".

"He tenido que llegar y, después de un mes, limpiar vuestra nevera que estaba llena de pelos, tomate seco, zumo tirado...", añadió Fani entre gritos hacia su compañera del programa de Mediaset.

Ya más tranquila, la madrileña señaló que "he preguntado al propietario si tenía la obligación de fregar los platos de los 'asaltantes' o solo lo de los 'residentes', y me ha confirmado solamente lo de los 'residentes' y lo que ensucien".

"A mis compañeros 'asaltantes', hasta que les ha entrado en la cabeza... Porque son vagos hasta para fregar una taza de café", concluyó.